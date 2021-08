RC Lens Mercato : Seko Fofana répond à l'intérêt de l'OM

Publié par ALEXIS le 14 août 2021 à 04:15

Seko Fofana, l’une des recrues du RC Lens à l’été 2020, a été la grande satisfaction du club nordiste la saison dernière. Grâce à ses performances et à sa régularité, il a attiré l’attention de l’OM sur lui. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain a été direct dans sa réponse.

RC Lens : Seko Fofana, « il n’y a pas de raisons que je parte »

Seko Fofana fait partie des nombreux renforts recrutés par le RC Lens pendant le mercato estival de l’été dernier, à l’occasion du retour du club Artois en Ligue 1. Et les recruteurs lensois ne se sont pas trompés sur son profil. Le joueur de 26 ans a été l’un des artisans de la 7e place occupée par le Racing Club à l’issue de l’exercice 2020-2021. Grâce à ses prestations abouties, il a réussi à taper dans l’oeil de l’Olympique de Marseille. Cet été 2021, le club de la cité phocéenne s’est placé pour recruter le Franco-Ivoirien, mais les dirigeants lensois lui ont fermé la porte de sortie.

Questionné sur l’intérêt marseillais, Seko Fofana a fait savoir qu’il n’est pas intéressé par un départ du RC Lens après seulement une saison. « Moi je me sens très bien ici aujourd’hui. Il n’y a pas de raisons que je parte. Mon objectif est de continuer au RCL, je suis fier de représenter ce club », a-t-il répondu. Le nouveau vice-capitaine des Sang et Or a cependant laissé une fenêtre ouverte. « Sauf si une offre arrive et que le club ne peut pas refuser et tout le monde s’y retrouve », a-t-il précisé.

L'Ivoirien transféré à plus de 12 M€ ?

Seko Fofana a été recruté à l’Udinese (Italie) précisément le 18 août 2020, contre un chèque de 8,5 M€. Il avait disputé 30 matchs de Ligue 1 et avait été titulaire 25 fois en Ligue 1. Le natif de Paris avait marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives en championnat. Lors de la 1re journée de la saison 2021-2022, il avait été l'auteur du but égalisateur des Artésiens contre le Stade Rennais (1-1). Lié au RC Lens jusqu’au 30 juin 2024, l’international ivoirien (4 sélections, 1 but) vaut 12 M€ sur le marché des transferts.