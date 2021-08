ASSE Mercato : Ça se compromet pour une pépite de l’Inter

Publié par Ange A. le 14 août 2021 à 08:15

Malgré sa situation financière délicate, l’AS Saint-Étienne ne manque pas de cibles estivales. Mais faute de moyens et face à la concurrence, l’ ASSE devrait lâcher prise pour un jeune milieu de terrain de l’Inter Milan.

Le mercato de l’ ASSE plombé par ses finances

L’AS Saint-Étienne attend toujours un nouveau propriétaire. Le duo Caïazzo – Romeyer sur le départ, un nouvel investisseur est espéré pour reprendre l’ ASSE. Mais le rachat Saint-Étienne prend du retard depuis le retrait annoncé de ses deux présidents. L’une des conséquences de cette situation est la modicité des moyens du club ligérien cet été. Depuis l’ouverture du mercato, Saint-Étienne n’a toujours pas signé de recrue. Claude Puel ne manque pourtant pas de cibles. L’une d’elles serait notamment Lucien Agoumé, milieu de terrain de 19 ans évoluant à l’Inter Milan. À un an de l’expiration de son contrat, le natif de Yaoundé pourrait quitter le club lombard cet été.

Les Verts concurrencés dans le dossier Agoumé

Alors que le mercato estival tire à sa fin, l’AS Saint-Étienne voit la liste des prétendants s’allonger pour Lucien Agoumé. En France, des intérêts de deux nouveaux prétendants sont évoqués par Nabil Djellit. Pour le journaliste spécialiste du mercato, le milieu de terrain pourrait faire l’objet d’un prêt en Ligue 1 cet été. Les Girondins de Bordeaux et le Stade Brestois sont notamment à l’affût pour recruter Lucien Agoumé. Avec l’arrivée de Gérard Lopez, le FCGB se présente comme un sérieux prétendant pour rapatrier l’ancien du FC Sochaux. Avec les départs annoncés de Yacine Adli et de Toma Basic, le club au scapulaire doit signer du renfort pour son entrejeu. L’ancien sochalien était prêté à La Spezia Calcio la saison dernière par l’Inter. Depuis sa signature chez le champion d’Italie en 2019, il n’a disputé que trois rencontres sous le maillot nerazzurri.