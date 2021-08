Mercato OL : La date de l'arrivée de Shaqiri déjà connue ?

Publié par Ange A. le 14 août 2021 à 09:35

À un an de l’expiration de son contrat, Xherdan Shaqiri est annoncé sur le départ à Liverpool. Cible de Juninho pour ce mercato OL, le polyvalent ailier suisse devrait prochainement rejoindre Lyon à la faveur d’un accord avec les Reds.

Après Giorginio Wijnaldum (parti au Paris Saint-Germain) un autre joueur s’apprête à quitter Liverpool pour découvrir la Ligue 1 cette saison. Auteur d’un bel Euro 2020 avec la Suisse (3 buts et une passe décisive), Xherdan Shaqiri ne sera pas retenu par le club de la Mersey. Les Reds entendent en effet libérer le capitaine de la Nati cet été, un an avant l’échéance de son contrat. L’ailier de 29 ans est annoncé depuis quelques jours à l’Olympique Lyonnais. Son transfert à Lyon est d’autant plus possible que le journaliste portugais Pedro Almeida confirme que le club rhodanien et le pensionnaire de Premier League sont parvenus à un accord pour le transfert du Suisse (96 sélections/26 buts).

Mercato OL : Arrivée imminente du Suisse chez les Gones

Le spécialiste du mercato confirme également les chiffres avancés par certaines sources, dont L’Équipe, concernant le montant de l’opération. L’Olympique Lyonnais va débourser 6,5 millions d’euros+ bonus pour s’offrir les services de l’ancien du Bayern Munich et de l’Inter Milan. Lequel va s’engager pour trois saisons avec le septuple champion de France. Pedro Almeida indique également que le deal sera bouclé la semaine prochaine et l’attaquant helvète pourrait dans la foulée rejoindre la capitale des Gaules pour parapher son nouveau contrat. Un joli coup en perspective pour Lyon qui cherche un remplaçant à Memphis Depay parti libre au FC Barcelone. Une excellente nouvelle pour Peter Bosz, le nouveau coach de l’OL, qui ne cesse de réclamer des renforts à Juninho, le directeur sportif lyonnais.