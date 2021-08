Mercato OL : Le salaire et le contrat de Shaqiri à Lyon dévoilés

Publié par ALEXIS le 12 août 2021 à 13:15

L’ OL a réussi à convaincre Xherdan Shaqiri de rejoindre le club en Ligue 1. Il reste maintenant un accord avec Liverpool. Entre-temps, L’Équipe a dévoilé la durée du contrat et le salaire offert par le club rhodanien à l’ailier suisse.

OL : Xherdan Shaqiri, c'est 3 ans et 350 000 € par mois

En attendant un accord entre l’ OL et Liverpool, Xherdan Shaqiri est d’accord pour signer à Lyon. Le quotidien sportif a même vendu la mèche en dévoilant quelques détails du contrat proposé par la direction des Gones à l’international suisse. D’après les indiscrétions du journal, l’ailier droit a « négocié exclusivement avec l’Olympique Lyonnais cette semaine, dont il a même accepté la proposition salariale ». Xherdan Shaqiri devrait ainsi s’engager avec l’ OL pour un salaire mensuel estimé à 350 000 euros. Quant à la durée de son contrat, elle est de trois saisons, à en croire la source.

Notons que Peter Bosz cherche toujours un attaquant pour remplacer le buteur Memphis Depay parti librement au FC Barcelone, au terme de son contrat à Lyon. Dès lors, la piste menant vers l’avant-centre iranien Sardar Azmoun (26 ans) est toujours active. L’ OL pourrait passer à l’offensive pour recruter le buteur du Zénith Saint-Pétersbourg (Russie), une fois le transfert de Xherdan Shaqiri conclu.

Les positions se rapprochent entre Lyon et Liverpool

Pour rappel, Jean-Michel Aulas a fait une nouvelle offre estimée à 6 M€ à Liverpool pour recruter le Suisse selon Sky Italia. Ce dernier n’a plus qu’un an de contrat avec le club de Premier League. De ce fait, les Reds sont enclins à faciliter le départ du joueur de 29 ans de la Mersey. En d’autres termes, un accord devrait être trouvé rapidement entre l’ OL et Liverpool, surtout que les positions se sont rapprochées ces dernières heures d’après la dernière source.