OM Mercato : Sampaoli reçoit une grande nouvelle pour Pol Lirola

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2021 à 20:35

Priorité de Jorge Sampaoli au poste de latéral droit, Pol Lirola fait tout pour revenir à l’OM. Les discussions entre les dirigeants marseillais et leurs homologues de la Fiorentina pourraient donc reprendre dans les prochains jours.

Mercato OM : Pol Lirola a refusé l’Atalanta pour Marseille

Jorge Sampaoli le veut absolument et l’a fait savoir à son président Pablo Longoria hier en conférence de presse. De son côté, Pol Lirola veut absolument poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille et ne se cache plus pour l’exprimer à la direction de la Fiorentina. En effet, d’après les informations du quotidien La Provence, le défenseur espagnol a éconduit une proposition de l’Atalanta Bergame, qualifié pour la Ligue des Champions cette saison, et veut revenir à l’OM qui va disputer la Ligue Europa.

Après une saison en prêt, le joueur de 24 ans a retrouvé des couleurs et veut revenir à Marseille. Déterminé à rejoindre la Canebière, Pol Lirola a abandonné son ancien domicile de Florence et vit à l’hôtel depuis son retour en Italie à l’issue de sa période de prêt à l’Olympique de Marseille. En attendant que les deux clubs trouvent un accord pour son transfert définitif, le joueur formé à la Juventus Turin pousse en interne pour montrer son mécontentement à la Viola. Selon La Provence, le natif de Mollet del Valles a conservé son logement à Marseille puisqu’il ne veut évoluer que dans l’équipe de Jorge Sampaoli cette saison.

Sampaoli met la pression à Longoria pour Lirola

Profitant de son passage en conférence de presse vendredi, l’entraîneur de l’OM a interpellé directement son président pour Pol Lirola. Jorge Sampaoli a fait comprendre à Pablo Longoria qu’il a besoin d’être renforcé à tous davantage afin de pouvoir évoluer sur tous les tableaux cette saison. « On espère rapidement avoir un latéral droit, Pol (Lirola) si possible. Là, on doit mettre un milieu qui peut basculer à droite comme Kamara ou Rongier, on s’adapte à notre réalité », a déclaré le coach argentin. Longoria sait donc ce qui lui reste à faire.