OM Mercato : Jorge Sampaoli met la pression sur Pablo Longoria

Publié par Timothée Jean le 06 août 2021 à 17:35

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraineur de l’ OM, Jorge Sampaoli a mis la pression sur ses dirigeants. Le coach argentin réclame des renforts supplémentaires d’ici la fin du mercato estival.

OM Mercato : Sampaoli salue le travail de Longoria, mais…

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria était très attendu sur le marché des transferts. Le club marseillais sort d’une saison 2020-2021 décevante et les supporters attendaient des renforts de taille cet été. Le dirigeant phocéen a alors activé ses réseaux pour boucler l’arrivée de huit nouvelles recrues, le plus souvent sous la forme d’un prêt.

De nouvelles recrues à fort potentiel qui font plaisir aux supporters de l’ Olympique de Marseille. Et ce n’est pas l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli qui dira le contraire. Présent en conférence de presse, le technicien argentin a salué le travail remarquable accompli par sa direction sur le mercato. « Le mercato est très particulier il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Vu qu'on a une nouvelle équipe, on veut 20 joueurs, deux par postes et deux gardiens. Même si on n’a pas tous les joueurs, on sait que le club a fait un gros effort », s’est réjoui Jorge Sampaoli.

Sampaoli espère de nouveaux renforts

Toutefois, le patron du banc de l’ OM a envoyé un message clair à Pablo Longoria. Il espère de nouveaux joueurs d’ici la fin du mercato, prévue le 31 août prochain. « On espère qu'on aura vite tous les joueurs qu'on attend. On espère que le constat économique nous permettra d'étoffer le groupe », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « On veut que ce soit résolu vite. »

Reste désormais à savoir quels dossiers seront menés jusqu'au bout par l’Olympique de Marseille qui ne manque pas d’ambitions cet été. Les dossiers Pol Lirola (Fiorentina) et Daniel Wass (Valence FC), se compliquent de plus en plus en raison des exigences élevées de leur club respectif.