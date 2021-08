OL Mercato : Vers une douche froide dans le dossier Shaqiri ?

Publié par Ange A. le 15 août 2021 à 06:50

Annoncé à l’Olympique Lyonnais cet été, Xherdan Shaqiri serait encore loin de poser ses valises. La presse anglaise assure en effet que l’ OL est loin du compte concernant l’indemnité de transfert du Suisse.

Ce que l’OL propose pour le transfert de Xherdan Shaqiri

En quête d’un remplaçant à Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais a coché le nom de Xherdan Shaqiri. L’attaquant de 29 ans sort d’un bel Euro 2020 avec la Suisse, quart de finaliste de la compétition et tombeur de l’équipe de France. Peu utilisé par Jürgen Klopp à Liverpool, l’ailier helvète dispose d’un bon de sortie cet été, un an avant la fin de son contrat. Ces dernières heures, son potentiel futur contrat à Lyon a fuité. Le club de Jean-Michel Aulas lui proposerait notamment un bail de trois ans assorti d’un salaire mensuel estimé à 350 000 euros. Le club rhodanien proposerait en échange 6 millions d’euros à Liverpool comme indemnité de transfert. Un montant loin de faire les affaires des Reds.

La proposition lyonnaise tournée au ridicule

Journaliste réputé proche de Liverpool, Neil Jones vient de faire le point sur ce dossier. Interrogé par Redmen TV, le journaliste assure que l’Olympique Lyonnais ne touche pas encore au but pour Xherdan Shaqiri. Et pour cause, l’offre de l’OL est jugée dérisoire par les Reds. « J’en ai parlé à quelqu’un qui a décrit la proposition de l’OL comme "ridicule", vraiment comme une offre ridiculement basse. En gros, c’est 6 millions d’euros [...] Même s’il n’a pas beaucoup joué, il a été l’un des footballeurs les plus remarquables de la Suisse lors de l’Euro, il n’a pas encore trente ans, il lui reste encore de quoi faire quelques saisons au milieu niveau », a assuré Neil Jones à la chaîne YouTube. Il indique que le club anglais s’attend à un montant proche de 12 millions d’euros pour lâcher le capitaine de la Nati.