PSG : hué au Parc, Kylian Mbappé piégé par le Real Madrid ?

Publié par Gary SLM le 15 août 2021 à 13:55

La stratégie de Kylian Mbappé aurait pu se retourner contre lui sans son but face à Strasbourg. Hué par les supporters du PSG et mis en difficulté par le Real, il n’a eu son salut ce week-end que grâce à son but.

Mercato PSG : Le public envoie un signal à Mbappé

Hier samedi, le PSG recevait le RC Strasbourgau Parc des Princes pour leur match de la 2e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’attaquant de 22 ans a été sifflé par les supporters parisiens contrariés par ses nombreux mois d’hésitation sur la prolongation de son contrat. Libre dès juin 2022, l’ancien buteur de l’As Monaco peut partir libre rien qu’en signant un précontrat en janvier prochain avec le club de son choix. Aussi bien la direction du Paris St-Germain que ses fans, la hâte de voir Mbappé parapher un nouveau bail est perceptible.

Le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi lui a d'ailleurs lancé un message lors de la présentation officielle de Lionel Messi. Selon lui, Kylian Mbappé n’avait plus d’argument pour envisager un départ du Paris Saint-Germain. Il disait vouloir évoluer au sein d'une équipe compétitive. Le président parisien estime qu’on ne peut pas trouver mieux que le Paris SG qui compte en son sein Sergio Ramos et Léo Messi sans compter les nombreux autres joueurs de haut niveau déjà sur place.

Malgré cette petite phrase du président, aucun signe n’est officiellement venu du camp Mbappé sur sa décision de poursuivre ou non sa carrière au club francilien. On sait en revanche qu’il est toujours en contact avec le Real Madrid. Le la formation espagnole est disposée à offrir 120 millions d’euros au Paris SG pour racheter la dernière année de contrat du joueur offensif bondynois. C’est pour l'incertitude entourant sa situation et sa faible démonstration d'une envie de rester sous les couleurs de leur maillot que les supporters ont sifflé Mbappé.

Mercato PSG : Le Real Madrid pas disposé à fâcher le PSG

Dès l’annonce du nom de Kylian Mbappé sur la liste des 11 joueurs titulaires pour le match PSG - RC Strasbourg (4-2), le public a commencé à huer le champion du monde 2018. Les fans parisiens ont pu montrer à la pépite du foot français leur agacement face à son hésitation. Pendant ce temps, du côté de l’Espagne, le Real Madrid temporisait la question de son intérêt pour l’attaquant.

Bien qu’intéressés par le parisien, les Madrilènes refusent de heurter leurs homologues du Paris SG. Le transfert de Lionel Messi montre qu’aucune équipe de foot européen n’est capable de tenir face aux dirigeants parisiens en cas de "guerre déclarée". Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles au Real Madrid, l'a bien compris au regard de sa réponse sur l'intérêt pour Mbappé.

Le Real joue la prudence avec Paris

« Nous ne parlons pas des joueurs qui n'appartiennent pas au Real Madrid », a-t-il répondu d'après ESPN à la question de l’intérêt de son club pour le parisien. « Nous avons beaucoup de respect pour Mbappé et pour le PSG », a-t-il ajouté sans plus de précisions.

Si ce propos n’est pas le démenti d’un intérêt du Real Madrid pour l'attaquant, il confirme au moins que les dirigeants madrilènes savent qu'il n'y aura rien de possible sans l'accord du club de foot parisien.

Le deuxième but du club de la capitale inscrit par le joueur a néanmoins apaisé les supporters. Ces derniers ont de nouveau ovationné l’attaquant qui devra cependant trancher la question sur son avenir.