PSG - Strasbourg : Première au Parc pour 2 recrues, les compos !

Publié par Gary SLM le 14 août 2021 à 21:10

C’est ce samedi que le PSG reçoit le RC Strasbourg pour son match de la deuxième journée de Ligue 1. L’ entraîneur Pochettino offre sa première au Parc des Princes à deux de ses nouvelles recrues.

PSG : Hakimi et Wijnaldum lancés au Parc

Ce samedi est jour de match pour le PSG. Sur sa pelouse du Parc des Princes, le club de la capitale va lancer deux de ses nouvelles recrues. Le latéral Achraf Hakimi, arrivé de l’Inter Milan, va évoluer pour la première fois sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Dans ce 4-3-3 de l’entraîneur argentin a aligné une autre nouvelle recrue, Georginio Wijnaldum, ancien de Liverpool FC. Il débute aussi au stade du club de la capitale. Au sein du onze Parisien, c’est Keylor Navas qui gardera les cages. Il sera sécurité par Kimpembe, Kehrer, Diallo et le nouveau venu Hakimi. Au milieu de terrain, Ebimbe prendra sa chance aux côtés de Wijnaldum et Herrera. Julien Draxler est bien de la partie derrière les deux attaquants Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Pour l'occasion, le Paris Saint-Germain a présenté ses cing nouvelles recrues que sont Hakimi, Wijnaldum, Ramos, Lionel Messi et le gardien italien Donnarumma.

Du côté du Racing Club de Strasbourg, c’est dans un 4-4-2 que Julian Stéphan va faire évoluer son équipe. Pour ce faire, Sels gardera les buts derrière Sissoko, Djiku, Perrin et Fila. Ces défenseurs sont devancés par les milieux de terrain Liénard, Bellegarde, Aholou et Prcic. En attaque, l’ancien entraîneur du Stade Rennais a aligné Gameiro et Ajorque. Depuis que le RC Strasbourg a rejoint la Ligue 1 (2017-2018), il n’a battu le Paris Saint-Germain qu’une seule fois en 7 confrontations. C'était au stade de la Meinau (1-2) le 2 décembre 2017.

Les compositions PSG - Strasbourg au Parc des Princes :

Paris St-Germain : Navas - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Wijnaldum, Herrera, Ebimbé - Draxler, Icardi, Mbappé.

RC Strasbourg : Sels - Fila, Sissoko, Djiku, Perrin, Liénard - Bellegarde, Aholou, Prcic - Gameiro, Ajorque.