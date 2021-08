OM : Sampaoli donne des nouvelles d'Ünder après Bordeaux

Publié par Ange A. le 16 août 2021 à 04:15

Accroché dimanche par les Girondins de Bordeaux, l’Olympique de Marseille a perdu Cengiz Ünder durant la rencontre. Jorge Sampaoli s’est exprimé sur l’état du Turc après la rencontre.

Marseille lasse filer des points contre Bordeaux

Vainqueur du Montpellier Hérault lors de la 1re journée, l’Olympique de Marseille a été tenu en échec ce dimanche. L’OM a été accroché par les Girondins de Bordeaux (2-2) à l’Orange Vélodrome. Une grosse déception pour le club phocéen qui menait (2-0) avant de se faire reprendre et terminer la rencontre à 10. Entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli a exprimé une certaine frustration lors de la conférence d’après-match. « On doit apprendre de tout ça. Quand on perd le contrôle, il se passe ce genre de choses », a lancé le technicien argentin qui regrette également le manque de réussite de ses poulains. Le coach de l’OM a aussi donné des nouvelles de Cengiz Ünder. Auteur de l’ouverture du score, le Turc a été remplacé dans le deuxième acte.

Jorge Sampaoli rassure pour Cengiz Ünder

Jorge Sampaoli s’est voulu rassurant pour son ailier turc. Celui-ci s’est bloqué la jambe en tentant de conclure un exploit personnel face aux Girondins. Il a demandé à sortir après cette action. « Pour Cengiz Ünder, on ne nous a rien communiqué de grave par rapport à sa sortie », a indiqué le coach de l’Olympique de Marseille. Recruté cet été dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Cengiz Ünder réalise jusqu’ici de bons débuts avec l’OM. Il compte déjà deux buts en deux sorties en championnat. Une blessure pourrait freiner les bons débuts du joueur encore sous contrat avec la Roma. Le club phocéen devrait faire l’état sur sa situation dans les prochaines heures. Pour sa prochaine sortie, Marseille joue contre l’OGC Nice, large vainqueur du Lille OSC (0-4). Une rencontre que va manquer Leonardo Balerdi, expulsé contre le FCGB.