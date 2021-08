Mercato Stade Rennais : 13M€, Florian Maurice frappe un gros coup

Publié par Timothée Jean le 16 août 2021 à 12:00

Le Stade Rennais souhaite renforcer son milieu de terrain cet été. Et selon les dernières informations de Foot Mercato, Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, serait parvenu à arracher un accord pour le transfert de Lovro Majer, joueur du Dinamo Zagreb.

Stade Rennais Mercato : Accord trouvé pour Lovro Majer

Le Stade Rennais a perdu plusieurs milieux de terrain ce mercato estival. Steven N'Zonzi et Clément Grenier ont quitté le navire breton. Un départ semble également d’actualité pour Eduardo Camavinga, annoncé dans le viseur de Man United et du PSG. Pour renforcer ce secteur de jeu, les dirigeants ont alors activé plusieurs pistes et l’une d’entre elles mène à Lovro Majer.

Le milieu de terrain croate sort d’une belle saison au Dinamo Zagreb avec 11 buts inscrits et 14 passes décisives à son actif. De telles performances ont tapé dans l'œil du club breton, qui s’active pour l’attirer en Ligue 1 cette saison. D'ailleurs, les négociations entre les différentes parties avanceraient dans le bon sens ! Comme le rapporte Foot Mercato, un accord contractuel a déjà été trouvé entre l’agent du joueur de 23 ans et le Stade Rennais. La source explique aussi que le milieu de terrain de Dinamo Zagreb a déjà rejeté l’avance de plusieurs clubs européens, dont Francfort, afin de se concentrer sur ses négociations avec le club de Rennes. Il ne resterait plus qu’à trouver un accord économique avec son club pour boucler son transfert.

SRFC : Une arrivée déjà programmée pour le Croate ?

Lovro Majer est lié au Dinamo Zagreb jusqu’en juin 2026. Selon Transfertmartk, sa valeur marchande est fixée à 13 millions d’euros, un montant plus ou moins accessible au SRFC. Les discussions entre les deux écuries se poursuivent afin de trouver un terrain d’entente et les positions se rapprochent de plus en plus.

Selon plusieurs sources, le milieu de terrain croate pourrait rallier la Bretagne après son match de qualification de Ligue des champions face au Sheriff, qui aura lieu le 17 et 25 août prochain. Toutefois, rien n’est officiel, ce qui laisse encore la chance aux autres concurrents. Ce dossier risque donc de nous tenir en haleine encore quelques semaines, avant un dénouement heureux pour le SRFC.