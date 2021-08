AS Monaco Mercato : Jean Lucas justifie sa signature à l'ASM

Publié par ALEXIS le 17 août 2021 à 02:35

Recrue estivale de l’AS Monaco, Jean Lucas a été présenté officiellement ce lundi 16 août, alors qu’il a déjà joué 2 matchs en Ligue 1 avec le Club du Rocher.

Jean Lucas, « j'avais envie de venir à Monaco pour un nouveau défi »

L’AS Monaco a recruté Jean Lucas à l’ OL pour 11 M€, le 2 août dernier. Il a signé officiellement un contrat de 5 ans avec le club de la Principauté. Mieux, le milieu de terrain a pris part aux deux premières journées du championnat, respectivement contre le FC Nantes (1-1), et le FC Lorient (0-1). Et il était titulaire. Cependant, c’est ce lundi qu’il a été présenté officiellement au Centre de Performance de La Turbie. Le Brésilien a donné les raisons de sa signature à l’ASM.

« Quand j'ai compris que j'avais cette possibilité, c'était clair, j'avais envie de venir ici. C'est un nouveau défi sportif et dans ma vie personnelle, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre l'AS Monaco », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui je suis à Monaco, dans un grand club, où je peux continuer ma progression et je veux faire le maximum pour permettre au club d’être le plus haut possible. C’est mon nouveau défi », a confié Jean Lucas.

Le Brésilien de 22 ans est également revenu sur ses débuts sous le maillot monégasque. « J’ai déjà eu l’occasion de jouer deux matchs, donc j’étais très content même si nous n’avons pas obtenu les résultats que nous voulions. L’objectif est de continuer à avoir du temps de jeu », s’est-il réjoui.

Réactions d'Oleg Petrov et Paul Mitchell

Oleg Petrov, Vice-Président Directeur général de l’ASSE s’est aussi félicité pour le recrutement de Jean Lucas. « Jean Lucas a déjà joué en Ligue 1, il connait le championnat de France, c’est un joueur de grande qualité, rapide, et nous sommes très contents de l’avoir avec nous », a-t-il apprécié. « Jean est un joueur que l’équipe de scouts, notre staff technique, Niko Kovac et moi suivions depuis plusieurs saisons. Il nous a impressionnés avec Brest la saison dernière, mais nous le connaissons depuis ses débuts au Brésil. Il va nous apporter, en plus de sa qualité, sa polyvalence. Il peut jouer numéro 6, comme lors des deux derniers matchs, mais aussi en 8 ou en 10. C’est très important à nos yeux. Nous sommes ravis qu’il veuille s’intégrer à notre projet », a indiqué Paul Mitchell, Directeur sportif de l’AS Monaco.