Publié par Thomas G. le 25 avril 2023 à 11:40

Très peu utilisé cette saison par Philippe Clement, le milieu de terrain brésilien, Jean Lucas, devrait quitter l'AS Monaco cet été.

AS Monaco Mercato : Les Monégasques fixent un prix pour Jean Lucas

Les Monégasques ont réalisé la mauvaise opération du week-end après leur défaite 3-0 face au RC Lens. L’AS Monaco est désormais à 6 longueurs de l’Olympique de Marseille et à 5 points des Sang et Or. Un coup terrible pour le club de la Principauté qui ambitionne de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Monégasques vont devoir faire un sans-faute jusqu’à la fin de la saison et espèrer des contre-performances de l’OM et du RC Lens.

En parallèle, Philippe Clement a une fois de plus décidé d’écarter le milieu de terrain brésilien Jean Lucas pour ce choc face à Lens. L’ancien joueur de l’OL n’était pas convoqué dans le groupe, sa dernière apparition sous le maillot monégasque remonte au 27 octobre 2022. Jean Lucas souhaiterait profiter du mercato estival pour quitter l’AS Monaco et se relancer après une saison difficile. Le milieu de 24 ans serait dans le viseur du Sporting Portugal qui aurait transmis une première offre à Monaco.

Selon les informations du média portugais O Jogo, les Sportinguistas ont proposé 5 millions d’euros pour s’attacher les services de Jean Lucas. Une proposition qui a été refusée par l’AS Monaco, le club de la Principauté souhaiterait vendre le milieu brésilien contre un chèque de 10 millions d’euros. O Jogo précise que les discussions entre les deux clubs se poursuivent et qu’un accord pourrait être trouvé à hauteur de 7 millions d’euros.

Monaco pourrait vivre un été mouvementé

Un échec pour se qualifier lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions provoquerait une vague de départs à l’AS Monaco. Les trois internationaux français Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana et Axel Disasi pourraient partir cet été. Reste à savoir si les dirigeants monégasques parviendront à trouver la bonne stratégie pour les convaincre de rester.

Toutefois, après les départs de Benoît Badiashile et Aurélien Tchouaméni, l’AS Monaco pourrait de nouveau perdre des cadres durant le mercato estival. La fin de saison sera décisive pour les Monégasques qui pourront se relancer dimanche avec la réception du Montpellier HSC.