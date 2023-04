Publié par Thomas G. le 08 avril 2023 à 06:07

Peu actif l'hiver dernier, l'AS Monaco devrait se montrer ambitieux l'été prochain, et est déjà proche de conclure un deal à 9 millions d'euros.

L’AS Monaco pourrait une nouvelle fois faire face à une vague de départs cet été. Les Monégasques sont toujours à la lutte pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, et cette potentielle qualification pourrait permettre à l’ASM de garder ses meilleurs joueurs lors du mercato estival. Les hommes de Philippe Clement affrontent le FC Nantes ce week-end avec l'objectif d’enchaîner une deuxième victoire consécutive.

L’entraîneur de l’AS Monaco pourrait de nouveau écarter le milieu brésilien Jean Lucas pour cette rencontre. Le maître à jouer de 24 ans ne rentre plus dans les plans de Philippe Clement et son départ lors du mercato estival paraît inéluctable. Les dirigeants de l’AS Monaco seraient disposés à vendre l’ancien milieu de l’OL cet été. D’autant plus que malgré son faible temps de jeu cette saison, Jean Lucas fait l’objet de nombreuses convoitises. Après Santos, le Sporting Portugal aurait pris des renseignements sur la situation du meneur de jeu brésilien.

L’entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, aurait demandé à ses dirigeants de recruter un milieu de terrain cet été. Les Sportinguistas auraient jeté leur dévolu sur le milieu de l’AS Monaco, Jean Lucas. Le dossier aurait connu un nouveau rebondissement avec l’ouverture des négociations entre l’ASM et le Sporting.

AS Monaco Mercato : L’ASM fixe le prix de Jean Lucas à 9 millions d'euros

Jean Lucas souhaiterait quitter la Principauté lors du mercato estival pour retrouver de la confiance et du temps de jeu. Son départ pourrait bientôt être acté car les négociations entre le Sporting Portugal et l’ASM avancent bien. Selon les informations du média portugais Record, l’AS Monaco pourrait accepter une offre de 9 millions d’euros pour Jean Lucas.

Le milieu brésilien pourrait donc être la première vente de l’AS Monaco cet été. Les Monégasques souhaiteraient réinvestir cette indemnité de transfert afin de recruter un milieu de terrain prometteur. Reste à savoir si les dirigeants du Sporting accepteront de s’aligner sur les exigences de leurs homologues monégasques.