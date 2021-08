SRFC Mercato : Camavinga peut partir, le nouveau Modric arrive

Publié par JEAN-LUC D le 17 août 2021 à 10:39

Alors qu’Eduardo Camavinga continue d’entretenir le flou autour de son avenir à un an de la fin de son contrat, le Stade Rennais s’est mis à la recherche de renforts au milieu de terrain. Et Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, est sur le point de frapper un gros coup en Croatie.

SRFC Mercato : Accord total pour le successeur de Camavinga

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Eduardo Camavinga est en pleine réflexion sur la suite de sa carrière. Si le Stade Rennais insiste pour qu’il renouvelle son engagement, l’international français de 18 ans aimerait rejoindre le Paris Saint-Germain afin de poursuivre sa progression avant le grand saut vers un géant européen à l’étranger. Mais à deux semaines de la fin du mercato estival, Leonardo n’a toujours pas frappé à la porte de son homologue rennais avec une offre de transfert.

Pour éviter d’être pris de court, les dirigeants bretons sont sur le marché des transferts afin de débusquer un milieu de terrain capable de remplacer Camavinga au sein de l’effectif de Bruno Genesio. Et ce mardi, Ouest-France confirme que les Rouges et Noirs sont parvenus à un accord total dans le dossier Lovro Majer. Après avoir convaincu le milieu de terrain du Dinamo Zagreb, le club breton a également fait mouche auprès du club croate avec une offre de 12 millions d’euros plus 3 millions de bonus.

Lovro Majer attendu à Rennes dans les dix prochains jours

Si la durée du contrat conclu entre Lovro Majer et le Stade Rennais n’a pas été précisée dans la publication, le quotidien régional ajoute toutefois que l’international croate de 23 ans n’est pas attendu à Rennes dans l'immédiat. En effet, le Dinamo Zagreb souhaite conserver son joueur pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Prénommé le nouveau « Modric » dans son pays, Lovro Majer devrait donc débarquer en France le 26 août.

Après avoir recruté l’arrière gauche norvégien Birger Meling (26 ans) et l’ailier ghanéen Kamaldeen Sulemana (19 ans) en provenance respectivement de Nîmes et Nordsjaelland, le Stade Rennais est sur le point d’enregistrer une nouvelle signature pour le bonheur de son entraîneur Genesio.