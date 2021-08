AS Rome Mercato : Tammy Abraham rejoint les rangs de Mourinho

Publié par ALEXIS le 17 août 2021 à 14:20

En manque de temps de jeu à Chelsea, Tammy Abraham va tenter de se relancer dans le championnat d’Italie. Il a été transféré à l’AS Rome. L’attaquant anglais rejoint ainsi les rangs de José Mourinho, un entraîneur qu’il a vu passer chez les Blues entre 2013 et 2015, alors qu’il jouait encore avec l’équipe réserve.

Tammy Abraham transféré à l'AS Rome pour 40 M€

Formé à Chelsea (2004-2016), puis lancé en Ligue 1 par le club londonien, Tammy Abraham avait réussi la saison 2019-2020 sous les ordres de Frank Lampard. Il avait inscrit 15 buts en Premier League en 34 matchs disputés. Mais après le limogeage du coach britannique fin janvier 2021, le jeune attaquant des Blues a perdu sa place de titulaire sous les ordres de Thomas Tuchel. La saison dernière, il fait 22 apparitions en championnat et a été titulaire 12 fois. Pour se donner les moyens de jouer régulièrement, l’avant-centre de 23 ans a accepté de rejoindre l’AS Rome. Son transfert a été officialisé ce mardi par le club de Serie A.

« Tammy Abraham rejoint le club en provenance de Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des Champions cette année, pour un montant de 40 millions d'euros. L'accord de transfert comprend également un certain nombre de clauses liées aux performances, basées sur les réalisations du joueur et du club. Chelsea conservera également le droit à un pourcentage sur une potentielle future revente du joueur », a confirmé le club romain.

Le jeune attaquant rejoint José Mourinho

L’international anglais (6 sélections) a signé un long bail de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2026. Il portera le n°9 sous les ordres de José Mourinho, nouvel entraîneur de la Louve. À noter que le technicien portugais a certes dirigé Chelsea (2004-2007 et 2013-2015), mais Tammy Abraham n'a jamais joué sous les ordres de ce dernier. Pour rappel, le natif de Londres avait précédemment fait l’objet de trois prêts successifs, respectivement à Bristol City (2016-2017), Swansea (2018-2019) et Aston Villa (2018-2019). Il n'a donc jamais réussi à s'imposer dans son club formateur. Il a disputé 82 matchs sous le maillot du club londonien, pour 30 buts et 12 passes décisives.