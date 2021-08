Mercato Clermont Foot : Officiel, un quatrième renfort chez le promu !

Publié par ALEXIS le 17 août 2021 à 15:23

Clermont Foot 63 tient sa quatrième recrue estivale. Il s’agit d’un défenseur en provenance d’un club italien. Il a signé un contrat de deux saisons avec le promu, ce mardi 17 août 2021.

Clermont Foot 63 engage Billong pour 2 ans !

Actuel 2e de Ligue 1 après deux journées de championnat, Clermont Foot 63 continue de se renforcer. Ainsi, le club promu dans l’élite a officialisé la signature d’un arrière central, ce lundi. Jean-Claude Billong a paraphé un contrat qui le lie au club basé au Stade Gabriel-Montpied jusqu’en juin 2023. Il est le quatrième renfort du club auvergnat pendant ce mercato estival. Bien avant de s’engager avec le nouveau venu dans l’élite, le Franco-Camerounais de 27 ans avait assisté à la victoire de ses nouveaux coéquipiers sur l’autre promu l’ESTAC (2-0), dimanche. Il débarque à Clermont après Arial Mendy (arrière latéral gauche), Elbasan Rashani (ailier gauche) et Saïf-Eddine Khaoui (milieu offensif).

Qui est Jean-Claude Billong ?

Notons que Jean-Claude Billong est né à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines et a fait sa formation au FC Mantois entre 2010 et 2013, mais n’a jamais joué en France. Après avoir parachevé sa formation aux États-Unis d’Amérique à New York Red Bulls, il a rejoint Leixões SC au Portugal, avant de vivre une aventure en Slovénie (Rudar Velenje et Maribor). La nouvelle recrue de Clermont Foot a joué ensuite en Italie avec Benevento (2018-2021), club qui vient de le transférer en Ligue 1. Il faut cependant indiquer qu’il avait été prêté dans trois clubs en trois saisons : Foggia, US Salernitana (Italie) et Hatayspor (Turquie).

Le défenseur impatient de découvrir la Ligue 1

Revenu dans l’hexagone 7 ans après son départ en MLS, Jean-Claude Billong (1m92) se réjouit de pouvoir jouer en Ligue 1 pour la première fois, avec un club qui dispute également sa première saison dans l’élite. « C’est une fierté pour moi de revenir dans mon pays de naissance, d’autant plus dans l’élite. Je suis très heureux de la confiance que m’accordent le club et le coach Pascal Gastien », a-t-il déclaré. « Mon premier objectif est d’aider l’équipe et de progresser chaque jour avec elle. Dimanche, à Clermont, j’ai vu un public qui a encouragé les joueurs de la première à la dernière minute. J’ai également été agréablement surpris par la qualité de jeu, fondamentale pour la progression », a confié le défenseur international camerounais (2 sélections).