FC Nantes : Kita sort le chéquier pour éviter la Ligue 2 !

Face à la menace grandissante de la relégation sur le FC Nantes, Waldemar Kita tente le tout pour le tout. Le président nantais ressort une vieille recette coûteuse pour pousser ses joueurs à sauver leur place en Ligue 1.

Une situation sportive critique pour le FC Nantes, Kita sort le grand jeu

Le FC Nantes vit une fin de saison sous haute tension. À deux journées de la fin du championnat, les Canaris n’ont plus gagné depuis quatre matchs et pointent dangereusement près de la zone rouge. Leur calendrier semblait pourtant favorable, avec la réception de Montpellier en clôture, mais les prestations récentes, notamment la copie pâle rendue à domicile face à Angers, ont plongé les supporters dans l’angoisse.

Pour inverser la dynamique, Waldemar Kita a décidé de réactiver une méthode déjà utilisée en 2021 : motiver les joueurs par une prime de maintien. À l’époque, le dirigeant avait promis 50 000 euros par joueur pour rester en Ligue 1. Un choix coûteux, mais jugé nécessaire.

« Si demain ça nous permet de nous maintenir, on dira bravo. Si ça ne le fait pas, on dira que ça n’est pas parce qu’on a mis de l’argent… Ça ne permet pas aux joueurs de courir plus vite, sauter plus haut et gagner les matchs. On tirera les conclusions après », avait confié Antoine Kombouaré, alors comme aujourd’hui, entraîneur d’un groupe en difficulté.

Avec Le Havre à un point et l’AS Saint-Étienne toujours en embuscade, Nantes n’a plus le droit à l’erreur. Un simple point contre Auxerre et Montpellier pourrait suffire à éviter la relégation directe, mais le risque de barrages demeure réel. La pression est immense. Pour Kita, le chèque est signé. Aux joueurs désormais de répondre sur le terrain.