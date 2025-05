ASSE : Le Stade de Reims prêt à mettre fin au rêve des Verts

Alors que l’ASSE a à cœur de remporter le match contre le Stade de Reims pour espérer se maintenir en Ligue 1 lors de la dernière journée, son adversaire est prêt à briser ce rêve, ce samedi (21h).

Stade de Reims-ASSE : Confrontation directe pour le maintien en Ligue 1

L’ASSE affronte le Stade de Reims dans quelques heures au stade Auguste-Delaune dans la Marne, à l’occasion de la 33e et avant-dernière journée du championnat. Avant cette confrontation, les Stéphanois sont 17es au classement et en position de relégable, tandis que les Rémois sont 13es avec une avance de six points sur leur adversaire.

Toutefois, l’équipe de Reims, avec ses 33 points, n’est pas encore assurée du maintien. Elle peut encore se faire doubler sur le fil par Angers SCO (33 points aussi), le FC Nantes (32 points) et le Havre AC (31 points). Dans ce cas de figure, elle reculerait jusqu’à la 16e place, en position de barragiste.

Diawara vise la victoire contre Saint-Etienne pour se maintenir directement

Pour éviter ce scénario catastrophique, Samba Diawara et son équipe visent les trois points de la victoire à domicile face à l’AS Saint-Etienne. Un succès qui les mettrait définitivement à l’abri de toute surprise avant la dernière journée de Ligue 1.

« Nous avons la possibilité de conclure notre championnat de la meilleure des façons, c’est-à-dire en assurant notre maintien directement », a déclaré l’entraîneur du Stade de Reims.

« Nous devons donc nous concentrer uniquement sur cette rencontre avec l’ASSE. Je ne veux pas que les joueurs soient à l’écoute des autres résultats pendant notre match. Je veux juste qu’on dispute notre rencontre sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs », a-t-il indiqué ensuite comme consigne ferme.

Samba Diawara : « Se donner à 100% pour battre l’ASSE »

Conscient de ce que l’équipe stéphanoise est à Reims pour « jouer l’une de ses dernières cartes », Samba Diawara a averti ses joueurs. « Le coach de l’AS Saint-Etienne prône un football offensif, avec un pressing intense. Donc, on s’attend forcément à être pressés. Il va falloir faire énormément d’efforts pour battre Saint-Étienne, il va falloir se donner à 100% et terminer le match complètement rincés », a recommandé l’entraîneur du Stade de Reims.

Les Verts sont également prévenus de ce que leur adversaire leur réserve en Champagne.