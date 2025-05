OL : Crise financière, Textor et Aulas se rejettent la faute

Le nouveau président de l’OL, John Textor, et son prédécesseur Jean-Michel Aulas ont déterré la hache de guerre, sur fond de crise financière. Ils s’accusent mutuellement de la responsabilité du gouffre financier du club rhodanien.

OL : DNCG, UEFA, le gouvernement anglais… Textor sous pression maximale

À quelques jours de la fin de sa saison, le président de l’OL et d’Eagle Football Group est sous pression. John Textor est en effet acculé par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) en Ligue 1, par le gouvernement britannique et l’UEFA en Europe. Toutes ces tensions sont relatives au gouffre financier du club rhodanien et de la holding de l’homme d’affaires américain.

Pour se défendre de la dette abyssale de l’Olympique Lyonnais, le patron du club a rappelé qu’il avait hérité d’une dette énorme au moment du rachat du club des mains de Jean-Michel Aulas, insinuant qu’il « paye le prix des erreurs du passé ».

Ce dernier reconnaît certes qu’il y avait des passifs, mais également « 800 à 900 millions d’actifs » avant la vente du club à John Textor en décembre 2022. Il indique même que la dette a presque doublé sous la gestion de son successeur.

Guerre des chiffres à l’OL : Qui de Textor et Aulas est responsable du gouffre financier ?

À la suite de la réponse de JMA, l’Américain a répliqué dans un nouveau communiqué ce samedi : « L’OL fait partie d’une société cotée en bourse et nos résultats financiers sont publiés et transparents », a-t-il indiqué.

John Textor a ensuite fait la mise au point suivante : « Contrairement aux déclarations de M. Aulas, la dette dont nous avons hérité n’a relativement pas changé et n’est plus soumise à des échéances de remboursement à court terme. Nos actifs n’ont pas diminué, mais ont au contraire considérablement augmenté », a-t-il expliqué.

Plus concrètement, l’actif était de 826 millions d’euros au 31 décembre 2024 contre 686 millions d’euros au moment du rachat par Eagle Football Holding, en décembre 2022, selon la direction de l’Olympique Lyonnais. Ces chiffres sont consultables dans les derniers documents financiers publiés le 31 mars 2025.

Et ce n’est pas tout ! D’après le propriétaire de l’OL, « plus de 300 millions d’euros de dettes étaient dus à court et moyen terme au moment de notre rachat, notamment des prêts garantis par l’État (PGE), des dettes liées au stade et une facilité de crédit renouvelable ».

John Textor précise en outre que « le club avait aussi un besoin urgent de recapitalisation de 86 millions d’euros qui a été fourni par Eagle ».

Textor révèle avoir été averti par la DNCG que l’Olympique Lyonnais était fortement sous-capitalisé

Pour finir, le patron de l’écurie Eagle Football rappelle qu’il avait même été interpellé par le gendarme financier du football français avant la cession de l’OL par Aulas.

« La DNCG avait émis un avertissement au moment du changement de contrôle, indiquant que l’OL était fortement sous-capitalisé et que des investissements considérables seraient nécessaires pour éviter des sanctions », a-t-il ajouté.