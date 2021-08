Mercato Real : Cristiano Ronaldo à Madrid, Ancelotti répond cash

Publié par Thomas le 17 août 2021 à 18:41

Véritable bombe médiatique, l’annonce faite par Eduardo Aguirre du retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid cet été n’a pas manqué de faire réagir la toile, et notamment le premier intéressé Carlo Ancelotti.

Mercato Real : Ancelotti dément tout contact avec Ronaldo

En l’espace d’une soirée, les rumeurs d’un départ du quintuple Ballon d’Or de la Juventus ont explosé. Et pour cause, différents médias influents d’Italie et d’Espagne annonçaient différents contacts entre Ronaldo et de grandes écuries européennes. Si dans un premier temps, le Corriere dello Sport annonçait un rapprochement entre Ronaldo et Manchester City, l’information a rapidement été démentie par le journaliste Fabrizio Romano. Mais la rumeur qui a pris le plus d’ampleur ces dernières 24 heures est celle d’un retour du Portugais à Madrid, après son départ il y a trois saisons. L’information avait été avancée par Eduardo Aguirre, lors de la mythique émission El Chiringuito de Jugones.

Selon le journaliste espagnol, Carlo Ancelotti aurait contacté le buteur de la Juventus afin de le convaincre de rejoindre les rangs du Real dès cet été. « Ancelotti a contacté l’entourage de Cristiano, il veut le recruter. La relation entre les deux est merveilleuse et il veut qu’il fasse son retour. »

L’émission, suivie par plus de 15 millions de personnes au total hier soir, est devenue le show le plus commenté sur Twitter, notamment avec le #Ronaldo. Plutôt sceptiques face à cette information, les supporters merengues gardaient néanmoins espoir de revoir la star de 36 ans au Real Madrid. Un espoir vite anéanti par la réponse de Carlo Ancelotti.

D’ordinaire très discret sur les réseaux sociaux, le technicien italien est revenu sur la rumeur qui enflait depuis la veille en niant toute volonté de signer Ronaldo. « Cristiano est une légende du Real Madrid et il a toute mon affection et mon respect. Je n’ai jamais voulu le recruter. Nous regardons vers l’avant », a tweeté le coach de 62 ans. Des mots qui mettent fin aux multiples spéculations quant à un départ de la star du ballon rond de la Juve.