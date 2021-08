Real Mercato : La folle rumeur Cristiano Ronaldo prend de l'ampleur

Publié par Thomas le 17 août 2021 à 10:58

C’est une véritable bombe en Espagne, selon le journaliste Edu Aguirre. Cristiano Ronaldo pourrait retourner au Real Madrid la saison prochaine.

Real Mercato : Vers un retour de Ronaldo à Madrid ?

À seulement un an de la fin de son contrat à la Juventus, l’avenir de Cristiano Ronaldo fait l’objet de spéculations les plus folles en Europe. Si le Portugais se fait discret depuis le début de l’été, tout s’est enflammé hier soir, lors de l’émission culte El Chiringuito, où le journaliste Edu Aguirre, très proche du Real Madrid, a fait une révélation sur le futur du buteur de 36 ans. Le journaliste est formel, le quintuple Ballon d’Or aurait été contacté par le nouveau coach du Real, Carlo Ancelotti pour le recruter dès cet été. "Ancelotti a contacté l’entourage de Cristiano, il veut le recruter. La relation entre les deux est merveilleuse et il veut qu’il fasse son retour."

L’annonce n’a pas manqué de faire réagir la planète football entre scepticisme et espoir. Les relations n’étaient pas au beau fixe lors du départ de Ronaldo du Real Madrid en 2019. Le joueur avait décidé de ne pas renouveler après s’être senti dévalorisé par ses dirigeants et notamment Florentino Pérez. L’arrivée du technicien italien cette saison sur le banc de los Blancos pourrait cependant faire changer la donne. Les deux hommes entretiennent de très bonnes relations depuis le passage d’Ancelotti au Real de 2013 à 2015. De plus, l’ancien entraîneur d’Everton fait le forcing auprès de sa direction pour enrôler un grand attaquant malgré la décision de ne pas recruter, formulée au début de l’été.

Un départ vers City vite démenti

Le Corriere dello Sport a été le premier media à divulguer une information choc sur l’avenir de Ronaldo hier soir. Le journal italien avait annoncé en une que le portugais s’était lui-même proposé à Manchester City cet été. Si cette information avait pris de l’ampleur en Europe jusqu’à être relayée par les plus gros médias de foot, elle a rapidement été démentie par Fabrizio Romano, qui a évoqué qu’aucun contact n’avait eu lieu entre les deux parties.