FC Nantes Mercato : Kombouaré donne le ton, Kita enfoncé !

Publié par ALEXIS le 18 août 2021 à 06:35

Interrogé sur la recrue Osman Bukari au FC Nantes, Antoine Kombouaré a laissé entendre que le club n’a pas de cellule de recrutement. Un détracteur de Waldemar Kita estime que c’est pire que ça chez les Canaris.

FC Nantes : Kombouaré, « on n'a pas de cellule de recrutement... »

La gestion de Waldemar Kita est décriée par de nombreux supporters du FC Nantes. Ce dernier réclame son départ du club de la Cité des Ducs depuis des saisons. Ils se sont même regroupés au sein du ’’Collectif Nantais’’, afin de mener des actions communes pour faire partir le président du FCN. Et le groupe de détracteurs du dirigeant Franco-Polonais ne manque pas une seule occasion pour tirer à boulets rouges sur ce dernier. Revenu sur les coulisses de la signature d’Osman Bukari, Antoine Kombouaré avait déploré le manque de recruteurs au FC Nantes. « Comme on n'a pas de cellule de recrutement, ce sont les copains qui ont appelé pour Bukari. Ils nous ont fait des propositions et depuis trois semaines, on a regardé ». Il n’en fallait pas plus pour faire réagir les opposants de Waldemar Kita.

« C'est pire que ça... », selon Merceron

Ainsi, l’insider Emmanuel Merceron a envoyé un tacle à ce dernier au sujet de sa gestion du mercato. « C'est pire que ça... Des gens donnent leur avis sans aucun lien avec le FC Nantes, Kita écoute... Le fils (Franck Kita, directeur général délégué, ndlr) fait parfois capoter des trucs sciemment. Plein de gens sans liens ont l'oreille, c'est absolument terrible d'incompétence et de manque de confiance », a-t-il fait savoir sur Twitter, promettant de faire un grand déballage après le départ de l'homme d'affaires et propriétaire des Canaris. Pour revenir au Mercato estival, notons que les Nantais se sont fait prêter les services du milieu de terrain Wylan Cyprien (Naples) et ont transféré le gardien de but Rémi Descamps de Charleroi SC.