Mercato PSG : Retournement de situation heureux au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2021 à 13:51

Après avoir frappé cinq gros coups cet été, le PSG veut désormais dégraisser pour équilibrer ses comptes et respecter ses engagements vis-à-vis de la DNCG. Si les choses semblaient plutôt mal embarquées sur ce chantier, Leonardo vient de recevoir une double nouvelle pleine d’espoir pour les Rouges et Bleus.

PSG Mercato : Lyon n’a pas abandonné Kurzawa

Hier, plusieurs médias locaux dont RMC Sport et L’Équipe ont annoncé que la piste Olympique Lyonnais se refroidissait sérieusement pour Layvin Kurzawa. Échaudés par l’imposant salaire du latéral gauche de 28 ans et les 10 millions d’euros que réclame la direction du Paris Saint-Germain, Jean-Michel Aulas et Juninho avaient fait marche arrière dans ce dossier. À la recherche d’un renfort sur le côté gauche de sa défense, les dirigeants lyonnais s’étaient finalement positionnés sur la piste menant à l’international italien Emerson Palmieri, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Chelsea.

Mais Foot Mercato révèle ce mercredi que l’OL est loin d’avoir renoncé au recrutement de Kurzawa. « De ce que je sais, le dossier Kurzawa - OL - est toujours ouvert. Juninho discutait encore avec ses représentants en fin d'après-midi. Ils pensent pouvoir se mettre d'accord avec lui même s'il y a encore un peu de chemin. À voir… », explique le journaliste Santi Aouna du site sportif. Poussé vers la sortie et intéressé par le challenge lyonnais, Kurzawa pourrait donc rejoindre l’effectif de Peter Bosz avant la fin du mercato estival.

Une tendance confirmée par RMC Sport qui assure que l’Olympique Lyonnais n’a pas abandonné l’idée de recruter l’international français même si les Gones trouvent toujours son prix et son salaire assez élevés. Qu’à cela ne tienne. Le natif de Fréjus veut quitter le PSG cet été et un club anglais pourrait lui permettre d’aller voir ailleurs.

Layvin Kurzawa finalement vers la Premier League ?

En effet, selon les informations de Loïc Tanzi, généralement bien informé sur le Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa pourrait voir son rêve de Premier League se réaliser d’ici le 31 août. Le journaliste de RMC Sport annonce ce mercredi que West Ham est également « dans la course pour le joueur de 28 ans. » En quête de renfort à son poste, le club anglais a même déjà lancé les négociations avec le natif de Fréjus et espère aboutir rapidement à un accord. Une bonne nouvelle donc pour le PSG et le joueur qui privilégie le championnat anglais.