OM Mercato : Un accord trouvé pour le transfert de Benedetto

Publié par Timothée Jean le 18 août 2021 à 14:31

En difficulté à l’ OM, Dario Benedetto devrait vraisemblablement signer dans les prochains jours au Betis Séville. Un accord aurait été trouvé pour son transfert.

Très actif dans le sens des arrivées, l'Olympique de Marseille compte désormais réduire son effectif pléthorique. Plusieurs joueurs, absents des plans de Jorge Sampaoli, devraient quitter le navire phocéen dans les prochains jours. C’est notamment le cas de Dario Benedetto. Relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée d’Arkadiusz Milik, l’attaquant argentin est poussé vers la sortie. Si un retour à Boca Juniors ou une arrivée à São Paulo était évoqué ces dernières semaines, Dario Benedetto pourrait finalement prendre la direction de l'Espagne. Le Betis Séville s’active pour boucler sa signature.

Après l'annonce du début des négociations en début de semaine, le club andalou est passé à l'offensive pour le buteur marseillais et touche enfin au but pour son recrutement. En effet, si ses exigences financières n’étaient pas en adéquation avec la proposition du club brésilien, Dario Benedetto aurait finalement changé d’avis. Le média Olé assure que le buteur argentin aurait donné son accord pour rejoindre le Betis Séville. Il ne resterait plus qu’à régler les derniers détails pour son transfert.

Accord total en vue pour Benedetto

Conscient que Jorge Sampaoli ne pourra pas lui garantir un temps de jeu raisonnable à Marseille, le joueur de 31 ans aurait donc accepté la proposition du club espagnol où il devrait être un titulaire indiscutable. Le Betis Séville a entamé des négociations avec l’ OM afin de trouver un terrain d’entente, mais les modalités de paiement coincent.

Là où la direction marseillaise réclame un transfert sec, le club andalou souhaite un prêt avec une option d’achat de 10 millions d’euros. Et si les positions des deux clubs n’ont pas évolué, les négociations devraient rapidement avancer dans le bon sens. Un accord total entre l’OM et le Betis Séville pour le transfert de Benedetto devrait tomber dans les jours à venir.