Stade Rennais : Officiel, un nouveau gardien a signé !

Publié par Ange A. le 19 août 2021 à 01:11

Le Stade Rennais tient sa cinquième recrue estivale. Dans les tuyaux depuis quelques heures, le transfert du jeune portier turc Dogan Alemdar a été officialisé mercredi soir.

Dogan Alemdar, nouveau gardien du Stade Rennais

Le Stade Rennais dispose d’un nouveau gardien de but. Annoncé au SRFC depuis quelques heures, Dogan Alemdar défendra bien la tunique des Rouge et Noire cette saison. Mercredi, Kayserispor a confirmé le transfert d’Alemdar vers Rennes dans un communiqué partagé sur ses différentes plateformes digitales. Le portier de 18 ans s’est engagé pour quatre saisons avec le club breton, soit jusqu’en 2025. Si le montant de son transfert n’est pas dévoilé par la formation turque, plusieurs sources dont Transfermarkt et Foot Mercato, assurent que l’affaire a été bouclée à 3,5 millions d’euros. L’international U21 turc est la cinquième recrue rennaise cet été. Loïc Badé, Kamaldeen Sulemana, Baptiste Santamaria et Birger Meling ont rejoint la Bretagne avant lui.

Un nouveau concurrent pour Alfred Gomis à Rennes

Formé à Kayserispor, Dogan Alemdar va découvrir le premier championnat étranger de sa jeune carrière. La saison dernière, il avait été déterminant dans le maintien de son club dans l’élite du championnat turc. Il avait notamment disputé 28 matchs de Super Lig pour 35 buts concédés et 9 clean-sheet enregistrés. Suffisant pour taper dans l’œil du pensionnaire de Ligue 1 Conforama. En recrutant Dogan Alemdar, le Stade Rennais accueille le quatrième gardien de but de son effectif professionnel. Alfred Gomis étant le titulaire au poste, ses suppléants sont Romain Salin, Pepe Bonet et le jeune portier turc. Pour le moment le SRFC réalise un début de championnat décevant. L’équipe entraînée par Bruno Génésio ne s’est pas encore imposée après deux journées de championnat. Rennes pointe à la 12e place du classement après ses deux matchs nuls inauguraux.