Stade Rennais Mercato : Un nouveau gardien de but en approche

Publié par ALEXIS le 16 août 2021 à 22:35

Le Stade Rennais s’est lancé à la recherche d’un nouveau gardien de but. Après plusieurs semaines de réflexion, puis de contacts, Florian Maurice serait sur le point de boucler le transfert d’un portier de Kayserispor en Turquie.

Le Stade Rennais proche d'un accord avec Kayserispor pour Alemdar

Si le dossier Lovro Majer, milieu de terrain du Dinamo Zagreb, brule en ce moment au Stade Rennais, le club breton pousse également pour se renforcer au poste de gardien de but. La piste Dogan Alemdar révélée en juillet dernier s’est réchauffée ces derniers jours. D’après les informations de Foot Mercato, le Directeur sportif du SRFC est tout proche d’arracher un accord à Kayserispor pour son jeune gardien de but. « Le Stade Rennais et le Kayserispor sont proches d'un accord pour le transfert de Dogan Alemdar. Les deux clubs ont intensifié les négociations ces dernières heures », a annoncé la source.

Le média croit savoir que « le montant de l'opération est estimé à 3,5 M€ + un pourcentage à la revente ». Notons que le portier N°1du Stade Rennais, Alfred Gomis, a concédé deux buts, lors des deux premières journées de Ligue 1, soit un contre le RC Lens (1-1) et un autre face au Stade Brestois (1-1).

Qui est Dogan Alemdar ?

Dogan Alemdar est un gardien de but de 18 ans, qui évolue à Kayserispor depuis l'âge de 10 ans. Il a signé son premier contrat professionnel le 12 mars 2018 alors qu’il avait seulement 15 ans. L’international Espoir turc était devenu le plus jeune capitaine de l'histoire de l’Étoile d’Anatolie lors de ses débuts professionnels en Coupe de Turquie contre Manisa Futbol Kulübü, le 19 décembre 2019, à 17 ans. Sous contrat avec Kayserispor jusqu’au 30 juin 2025, Dogan Alemdar vaut 2,5 M€ sur le marché des transferts, selon l’estimation de la plateforme spécialisée Transfermarkt.