Barça Mercato : Laporta signe l'un des plus grands espoirs du football !

Publié par Thomas le 23 septembre 2021 à 22:36

Alors que le sort de Ronald Koeman est de plus en plus en danger à Barcelone, le Barça vient de réaliser un coup sensationnel dans la plus grande discrétion, en signant l’un des plus grands espoirs du football actuel.

Barça Mercato : Demir, l’énorme coup des Blaugrana

Alors que le club catalan vient de se prendre deux revers importants en Ligue des Champions et en Liga (lourde défaite contre le Bayern et nul concédé face à Grenade), l’avenir du coach Ronald Koeman est plus que jamais en danger. Le président Joan Laporta a posé un ultimatum à son entraineur néerlandais, lui laissant un délai de 3 matchs pour convaincre le club.

Tenu en échec contre Grenade, les Blaugrana doivent absolument obtenir un résultat ce soir contre Cadiz sans quoi Ronald Koeman pourrait dire adieu à son poste d’entraineur. En conférence de presse hier, l’ancien défenseur des Oranjes n’a répondu à aucune question des journalistes, préférant lire publiquement un communiqué. Une situation délicate, qui vient s’ajouter à un terrible mercato marqué par le départ de la star argentine Leo Messi du Barça.

Tout va mal, ou presque, comme l’avance le journaliste Fabrizio Romano, le club catalan vient d’acter une superbe signature, de quoi redonner du baume au cœur aux supporters. Le FC Barcelone vient de tomber d’accord avec le club turc de Kayserispor pour recruter la jeune pépite Emre Demir. Seulement âgé de 17 ans, le milieu de terrain fait partie des plus grandes promesses du football mondiale.

Le coût de l’opération avoisinerait les 2 millions d’euros, et sa clause libératoire atteindrait les 400 millions d’euros. Le prodige turc n’a disputé que 26 rencontres officielle de Süper Lig mais était supervisé par le club blaugrana depuis plusieurs mois. Avec cette recrue, Barcelone confirme ses intentions de miser sur l’avenir. Après avoir attribué le numéro 10 à Ansu Fati et en supervisant le jeune Karim Adeyemi de Salzburg.