OL Mercato : Le transfert de la doublure d'Anthony Lopes bouclé

Publié par ALEXIS le 16 juin 2021 à 12:31

Juninho, directeur sportif de l’ OL, serait à la recherche d’un gardien de but pour concurrencer Anthony Lopes. Il aurait déniché un portier en Turquie. Ce dernier serait proche de signer un contrat avec le club rhodanien.

OL : Le transfert de Dogan Alemdar dans le tuyaux

Anthony Lopes est le gardien n°1 de l’ OL depuis la saison 2013-2014, soit huit saisons consécutives. À deux saisons de la fin de son contrat, Juninho préparerait sa sortie. C’est ce que laisse croire l’intérêt du dirigeant de l’Olympique Lyonnais pour le jeune portier de Kayserispor, Dogan Alemdar, évoqué par les médias turcs. Le Brésilien a presque bouclé le transfert de ce dernier selon les indiscrétions du quotidien sportif Fanatik. « Les dirigeants de Kayserispor sont extrêmement favorables au transfert de Dogan Alemdar », d’après le journaliste Safa Can Konuksever. Le club de Süper Lig serait prêt à « accepter l'offre de 3,5 millions d'euros de l’ OL » pour renflouer ses caisses. Le transfert du gardien de but de 19 ans devrait être officialisé dans une semaine selon le confrère de Fanatik.

Qui est Dogan Alemdar ?

Dogan Alemdar était le 3e gardien de but de Kayserispor, son club formateur, dans la hiérarchie. Mais il est rapidement devenu titulaire à ce poste par le fruit du hasard. Il a profité des blessures de Silviu Lung Jr (32 ans) et d’Ismail Cipe (26 ans) pour s’imposer dans les perches des Tigres d'Anatolie. Le gardien de but annoncé proche de signer à l’ OL a disputé 28 matchs en championnat et a concédé 35 buts pour 9 clean sheet réussis. Son équipe a terminé à la 17e place et reste dans l’élite. International espoir turc depuis seulement mars 2021, Dogan Alemdar compte une sélection. Sa cote sur le marché est estimée à 2,4 M€.