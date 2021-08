Stade Rennais Mercato : C'est officiel pour Dogan Alemdar !

Publié par Ange A. le 28 août 2021 à 00:45

Le Stade Rennais dispose d’un nouveau gardien de but. Dans un communiqué publié vendredi soir, Rennes a confirmé la signature de Dogan Alemdar en provenance de la Turquie.

Dogan Alemdar rejoint enfin le Stade Rennais

Après sa qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa Conference, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le Stade Rennais. Vendredi, la direction de Rennes a bouclé deux nouvelles signatures. Les Rouge et noir ont d’abord annoncé la prolongation du contrat de Nayef Aguerd. Le défenseur central marocain est désormais sous contrat jusqu’en juin 2025. Outre cette prolongation, le SRFC a confirmé l’arrivée d’une nouvelle recrue défensive. Après plusieurs jours d’attente, le SRFC a officialisé la signature de Dogan Alemdar. Le portier turc s’est engagé avec le club breton pour cinq saisons, soit jusqu’en 2026. Un montant de 3,5 millions d’euros est évoqué pour le transfert de l’international U21 turc. Son départ à Rennes avait déjà été officialisé il y a plusieurs jours par Kayserispor.

Alemdar à Rennes, Alfred Gomis menacé ?

Formé à Kayserispor, Dogan Alemdar va découvrir le premier championnat étranger de sa jeune carrière. En recrutant le portier de 18 ans, le Stade Rennais accueille le quatrième gardien de but de son effectif professionnel. Comme l’indique Florian Maurice, la place du Sénégalais Alfred Gomis, le titulaire au poste, n’est nullement menacée. Pour le directeur sportif de Rennes, l’ancien de Kayserispor vient acquérir de l’expérience en vue de préparer l’avenir. « Il vient en premier lieu pour travailler et être au contact de l’effectif professionnel. Il arrive pour renforcer notre groupe de gardiens et pour progresser. On mise sur l’avenir […] Le joueur veut continuer de franchir des paliers dans un club d’un niveau supérieur », confie le responsable du SRFC cité par le communiqué du club.