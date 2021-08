Real Madrid Mercato : La prolongation de Benzema déjà actée ?

Publié par ALEXIS le 19 août 2021 à 23:35

Karim Benzema n’a plus qu’un an de contrat au Real Madrid. Pour éviter de voir partir librement son buteur à l’été 2022, le club espagnol a pris la décision de prolonger son bail. L’Équipe croit savoir que c’est déjà acté et que l’annonce officielle sera faite ce vendredi.

Karim Benzema et le Real Madrid ont décidé de poursuivre leur aventure au-delà de juin 2022, date butoir de leur accord initial. Selon les indiscrétions du quotidien sportif, le club de Liga et l’attaquant international français ont signé un nouveau contrat d’une durée d’un an. Le joueur de 33 ans serait désormais lié aux Merengues jusqu’au 30 juin 2023. La nouvelle sera officialisée vendredi après-midi si l'on en croit la source. « Pour l'occasion, le club madrilène devrait mettre les petits plats dans les grands, puisque Karim Benzema n'y est plus un joueur comme les autres. Maintenant que Sergio Ramos n'est plus là, il en devient le seul patron, le leader, et il compte bien sur cette saison 2021-2022 pour inscrire son nom encore un peu plus haut dans la liste des légendes du Real », a indiqué le média.

KB9, de nombreux titres et trophées au palmarès

Karim Benzema est déjà une légende au Real Madrid où il évolue depuis juillet 2009. Il est donc dans sa 13e saison consécutive au sein de la Maison Blanche. Et dès l’entame de l’exercice 2021-2022, l’avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais a inscrit un doublé contre Alavés lors de la victoire des Madrilènes (4-1). KB9 a disputé 560 matchs, inscrit 281 buts et délivré 144 passes décisives. Il a remporté de nombreux titres et trophées sous le maillot du Real : 3 titres de champion d'Espagne, 4 Trophées de Ligue des champions, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes de l'UEFA, 3 Supercoupes d'Espagne et 2 Coupes du Roi. À titre individuel, Karim Benzema a été désigné meilleur joueur de la Liga en 2020 et élu au sein du Onze d'or, la même année.