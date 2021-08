OL Mercato : Officiel, une recrue de taille chez les Lyonnais

Publié par ALEXIS le 20 août 2021 à 00:15

L’ OL a enrôlé Emerson Palmieri ce jeudi, comme pressenti. Le défenseur italien de Chelsea s’est engagé avec le club rhodanien pour une saison, sous la forme d’un prêt payant.

OL : Emerson Palmieri arrivé pour une saison, en prêt payant

L’ OL tient sa 3e recrue estivale en la personne d’Emerson Palmieri. Le latéral de Chelsea arrive auréolé d’un titre de vainqueur de la Ligue des Champions et de champion d’Europe avec la sélection d’Italie à l’Euro 2020. « Le défenseur international, double champion d’Europe, arrive à l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt, jusqu’au 30 juin 2022, d’un montant de 500 000 €, auquel pourrait s’ajouter des bonus d’un maximum de 500 000€, assorti d’une clause de match-up (option d’achat prioritaire) jusqu’à la fin du mercato de l’été 2022 », a communiqué le club de Jean-Michel Aulas. Emerson Palmieri vient renforcer un poste déjà occupé par Maxwel Cornet et le Brésilien Henrique Silva Milagres, arrivé du Vasco de Gama (Brésil) cet été. Cependant, l’arrière latéral gauche de 27 ans devrait être le N°1 au poste, car Cornet est en instance de transfert. Il est notamment courtisé par Burnley FC (Premier League) et le Hertha Berlin (Bundesliga).

Le double champion d'Europe séduit par le projet ambitieux de Lyon

L’ OL confirme par ailleurs que l’Italo-Brésilien était « sollicité par de nombreux grands clubs européens, mais il a souhaité privilégier l’Olympique Lyonnais ». Le club de Ligue 1 se réjouit du choix d’Emerson Palmieri, car il « démontre ainsi la crédibilité du projet ambitieux du club et la rationalité de ses choix ». Il faut rappeler que c’est Layvin Kurzawa du PSG qui était visé en priorité par la direction des Gones. Mais cette dernière n’a pas trouvé d’accord avec le club de la capitale, alors que le défenseur international tricolore était d’accord pour rejoindre Lyon.