ASSE Mercato : Deux clubs anglais prêts à s'offrir Camara

Publié par ALEXIS le 20 août 2021 à 14:55

L’ ASSE n’a ni recruté, ni vendu de joueurs pendant ce mercato estival. Cependant, une grosse vente se profile pour le club ligérien. D’après L’Équipe, deux clubs anglais sont intéressés par les services de Mahdi Camara.

ASSE : Deux clubs de Premier League foncent sur Mahdi Camara

Meilleur joueur de l’ ASSE la saison dernière et capitaine lors de ce nouvel exercice (2021-2022), Mahdi Camara a pris des galons au sein de son club formateur. Mieux, il a séduit des clubs à l’étranger grâce à ses performances, sa polyvalence et sa régularité. À quelques jours de la fin du mercato estival, le journal sportif apprend que le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne est dans le viseur de deux clubs anglais de Premier League. La source ne dévoile certes pas l'identité des deux courtisans, mais indique qu’ils sont décidés à recruter le Stéphanois cet été.

D’après le quotidien, « les clubs anglais, largement plus généreux que les Français en termes de politique salariale, vont en profiter pour tenter d’attirer Mahdi Camara » avant la fermeture du marché des transferts, le 31 août à minuit. Un transfert à la William Saliba (30 M€) ou Wesley Fofana (35 M€ hors bonus) n’est donc pas à exclure à l’ ASSE en cette fin de mercato.

À combien est valorisé le capitaine de l'AS Saint-Étienne ?

Mahdi Camara est sous contrat dans le Forez jusqu’en juin 2024, depuis sa dernière prolongation le 24 avril 2020. Son salaire est estimé à 40 000 € brut mensuel. Faire le grand saut outre-Manche et multiplier son salaire par cinq, au moins, serait la consécration de la progression du joueur de 23 ans, pourvu que la direction stéphanoise soit satisfaite de la possible offre anglaise. Actuellement, la cote de Mahdi Camara est estimée à 6 M€, mais l' ASSE n’attendrait pas moins de 20 M€ pour son transfert cet été. Au cas contraire, les Stéphanois patienteraient jusqu'à l’été prochain, quand la valeur marchande du nouveau capitaine sera en hausse.