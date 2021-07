PSG Mercato : C’est officiel pour Areola, les détails du deal !

Publié par JEAN-LUC D le 30 juillet 2021 à 02:11

C’est fait, Alphonse Areola a quitté le PSG. Le club de la capitale a trouvé un accord avec West Ham pour céder provisoirement le gardien de but français. Les détails de l’opération ont été dévoilés par la presse.

Alphonse Areola prêté à West Ham avec option d’achat

Engagé dans une politique de dégraissement au poste de gardien de but après l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain est parvenu à caser Alphonse Areola à West Ham. De retour d’un prêt satisfaisant à Fulham, l’international français voulait rester en Premier League, mais pas chez les Cottagers qui vont évoluer en Championship la saison prochaine. L’accord intervenu entre le PSG et le club londonien est donc une bonne nouvelle pour le champion du monde 2018. Juste après la signature de son nouveau portier, l’entraîneur des Hammers n’a pas caché sa joie d’accueillir.

« Alphonse est un gardien expérimenté et talentueux qui a joué au plus haut niveau et a très bien performé en Premier League la saison dernière. Alors que nous nous préparons à un emploi du temps très chargé, il offrira une compétition fantastique aux gardiens de but déjà présents au club de football et nous devrons utiliser notre équipe pour nous assurer de rivaliser au mieux de nos capacités dans toutes les compétitions. Nous connaissons ses qualités depuis longtemps et nous ne doutons pas qu'il sera un autre joueur qui enrichira notre effectif. Nous souhaitons la bienvenue à Alphonse à West Ham United et sommes impatients de travailler avec lui », a déclaré David Moyes sur le site officiel de West Ham. Si les Anglais se réjouissent pour cette acquisition, le Paris Saint-Germain a aussi des raisons de se frotter les mains avec ce deal.

Option d’achat obligatoire pour Alphonse Areola ?

En effet, d’après les informations recueillies par le média britannique CBS Sports, West Ham va payer une grande partie du salaire d’Alphonse Areola (700.000 euros par mois) qui va être mis en concurrence avec l’international polonais Lukasz Fabianski (36 ans). Et ce n’est pas fini puisque le Titi parisien pourrait avoir l’opportunité de rester définitivement à West Ham puisque son prêt est frappé d’une option d’achat qui devient automatique à partir d’un certain nombre de matches disputés sous le maillot de West Ham.

En France, le site spécialisé CulturePSG révèle que le prêt d’Alphonse Areola à West Ham est payant à hauteur de 2 millions d’euros. Concernant l’option d’achat, le média sportif indique qu’elle s’élève à 12 ou 13 millions d’euros. Au total, c’est donc 15 millions d’euros que va encaisser le Paris Saint-Germain dans cette transaction.