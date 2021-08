Mercato PSG : Importante précision du club sur l’arrivée de Messi

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2021 à 09:51

En s’attachant les services de Lionel Messi, le PSG savait toute l’effervescence qu’il allait y avoir autour du club grâce à la star argentine.Une semaine après sa signature officielle, le club de la capitale fait un premier bilan de cet engouement autour de la nouvelle dimension prise par les Rouge et Noir.

La mise au point du PSG sur la folie Lionel Messi

La rumeur a enflammé la toile ces derniers jours sur la toile : Lionel Messi a déjà fait vendre au Paris Saint-Germain plus de 800.000 maillots floqués du numéro 30 de l’ancien capitaine du FC Barcelone. C’est l’information qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Interrogé par le journal sportif L’Équipe, Fabien Allègre, directeur de la diversification de la marque PSG, a fait le point sur l’effet du nom Messi sur les ventes de maillots parisiens depuis l’arrivée de la Pulga. Et selon le dirigeant rouge et bleu, le nombre de maillots vendus depuis la signature de la Pulga est loin des chiffres évoqués par la presse.

« C’est dingue de sortir des chiffres pareil. Oui, le trend de vente a été phénoménal (le meilleur lancement de maillots de tous les temps), mais on est très loin du million de maillots vendus », a expliqué Fabien Allègre avant d’ajouter : « le deal avec Messi s’est fait très rapidement, ce n’est pas quelque chose que l’on a pu anticiper. Alors oui on reste agile, mais on doit faire avec les temps de fabrication de notre partenaire. Que ce soit Nike, Adidas ou Puma, ils ont tous la même approche concernant la production et le nombre de maillots mis sur le marché. On n’est pas des magiciens. »

Messi devrait rapporter près de 30M€/an à l’État français

Fraîchement débarqué en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi devrait prochainement effectuer ses grands débuts en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. En attendant, son arrivée en France fait déjà rougir Emmanuel Macron et l’état français. En effet, selon BFM Business : « avec un salaire estimé entre 30 et 40 millions d’euros par an, Lionel Messi va indirectement rapporter aux caisses de l’État quasiment autant d’argent entre les charges salariales et patronales d’une part, mais également en impôts fiscaux, impôts qui sont payés on le rappelle par le club de la capitale (15 à 20 millions en charges, 10 millions en impôts). Et le cas de l’Argentin reste le même pour l’ensemble des joueurs Rouge et Bleu, à des différents degrés. »