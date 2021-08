Barça Mercato : 15M€, un grand espoir se rapproche de Leipzig

Publié par Thomas le 20 août 2021 à 18:15

À un an de la fin de son contrat au Barça, le jeune milieu hispano-guinéen, Ilaix Moriba, avait fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas rester en Catalogne, au grand désarroi de son entraîneur Ronald Koeman qui avait placé beaucoup d’espoir en lui. Selon le Mundo Deportivo, le RB Leipzig s’apprête à formuler une offre assez conséquente pour boucler le transfert du joueur de 18 ans.

Barça Mercato : Ilaix, départ imminent pour le RB Leipzig

Ronald Koeman n’avait pas manqué de critiquer la gestion du dossier Ilaix Moriba, notamment en reprochant à ses agents d’avoir privilégié l’aspect financier plutôt que sportif. « J’ai discuté avec Ilaix plus en tant que personne que joueur de football. Sa situation est horrible. Mon conseil à un joueur de 18 ans est que l’argent ne devrait pas être le plus important mais plutôt jouer des matchs. Ses représentants ont décidé autrement et je suis déçu de cela. » Il faut dire que le cas du très prometteur milieu de terrain espagnol est au centre de nombreuses discordes au Barça depuis plusieurs jours.

Le joueur formé au club depuis son arrivée en 2010, voyait beaucoup d’espoir placés en lui, notamment de la part de la direction blaugrana, qui comptait en faire son futur leader de l’entrejeu. Issu de la même formation que Ansu Fati, avec qui le joueur est très proche, tout laissait croire qu'Ilaix allait prolonger son aventure à Barcelone, où il est sous contrat jusqu'en 2022. Seulement, le joueur a fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas s’éterniser en Catalogne pour s’ouvrir à des offres salariales plus conséquentes à l’étranger et engranger plus de temps de jeu.

C’est ainsi que plusieurs clubs se sont présentés pour enrôler la pépite, dont l’Olympique de Marseille, sans donner suite. Le Barça aurait cependant trouvé aujourd’hui un club capable de l’enrôler dès cet été, le RB Leipzig, qui s’apprête à formuler une grosse offre au club espagnol. Le FC Barcelone avait fait savoir qu’il lâcherait son joyau pour minimum 15 millions d’euros, une somme qui conviendrait au club allemand.

Cette rentrée d’argent serait la bienvenue dans un Barça en crise, qui tente tant bien que mal de se remettre du départ de sa star Leo Messi. Un joueur à suivre donc qui risque d’exploser la saison à venir, dans un club qui à l’habitude de former de jeunes talents.