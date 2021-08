Barça Mercato : La succession de Lionel Messi déjà assurée

Publié par Ange A. le 19 août 2021 à 09:11

Le FC Barcelone a enregistré un terrible coup dur cet été avec le départ gratuit de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain. Alors que le mythique numéro 10 blaugrana est vacant depuis la défection de La Pulga, la direction des Blaugranas aurait tranché sur celui qui héritera de ce dossard.

Qui pour reprendre le 10 de Lionel Messi au Barça ?

Le FC Barcelone a sans doute enregistré la plus grosse perte de son histoire avec le départ de Lionel Messi cet été. En fin de contrat et faute d’accord pour sa prolongation, l’Argentin a pris la direction du Paris Saint-Germain. L’attaquant de 34 ans s’est engagé pour deux saisons, plus une année en option, avec le PSG. À Paris, le sextuple Ballon d’Or a décidé de reprendre le numéro 30, son premier dossard chez les professionnels. Alors que le nouveau numéro de La Pulga est connu, à Barcelone, l’identité du prochain numéro 10 reste inconnue. Mundo Deportivo indiquait que Philippe Coutinho était pressenti pour hériter de ce dossard.

Coutinho ou Fati, le choix du Barça connu

Sauf que Sport vient d’apporter plus de précision à ce sujet. Le quotidien catalan assure que le Brésilien, dont l’avenir au Barça est d’ailleurs incertain, est peu disposé à reprendre le 10 de Lionel Messi. Recrue la plus chère de l’histoire du FC Barcelone, l’ancien de Liverpool est également l’un des plus gros flops du club. Depuis sa signature il n’a pas répondu aux attentes, forcément grandes, placées en lui. Face à l’incertitude liée à Coutinho, la direction du club aurait décidé de ne pas attribuer le numéro 10 cette saison.

Mais si jamais il devait y être contraint, La Liga n’autorisant pas le retrait des dossards, le club catalan compte l’offrir à un produit de son centre de formation. Pour la publication catalane, Ansu Fati serait le mieux placé pour être le prochain 10 des Blaugranas. L’attaquant espagnol est l’une des belles promesses du club. Du haut de ses 18 ans, il compte déjà 13 buts et 5 passes décisives en 43 apparitions chez les A.