FC Metz Mercato : Départ imminent d’un crack en Angleterre

Publié par Ange A. le 21 août 2021 à 08:35

Le FC Metz est sur le point de perdre un jeune milieu de terrain prometteur. Juste un an après sa signature chez les Grenats, le joueur de 18 ans est annoncé chez un cador de Premier League.

Un milieu du FC Metz en route pour la Premier League

Le FC Metz est dans le dur en ce début de saison. Le club mosellan ne pointe qu’à la 15e place au classement après deux sorties en championnat. Alors qu’il est à la peine en ce début de saison, Frédéric Antonetti est sur le point de perdre un important élément de son dispositif. Selon les informations de Joris Crolbois, Pape Matar Sarr est en instance de départ. Le milieu sénégalais va rejoindre les Spurs de Tottenham à en croire les informations fournies par le journaliste de RMC Sport. Le montant du transfert de Pape Sarr s’élèverait à 15 millions d’euros. La durée de son futur contrat chez le club londonien n’est pas cependant dévoilée.

15 M€ bientôt dans les caisses des Grenats

« Pape Matar Sarr va partir. Transfert quasi bouclé vers Tottenham. L’entourage de Sarr vient de revenir à Metz pour boucler le deal. Vente urgente car planifiée devant la DNCG, comme Diallo l’an dernier. Le prix a donc chuté à… 10 ME + 5 ME de bonus », assure Joris Crolbois sur son compte Twitter. Juste un an après sa signature au FC Metz en provenance de Génération Foot (Sénégal), le milieu de terrain s’apprête donc à franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière.

Au cours de sa première année en Moselle, il s’est rapidement imposé comme un élément indispensable de Frédéric Antonetti. Le milieu de 18 ans a disputé 25 matchs la saison dernière, dont 18 en tant que titulaire, pour 4 buts inscrits. Le natif de Thiaroye (Sénégal) avait déjà pris part aux deux premiers matchs de Metz cette saison en championnat. La rencontre perdue contre le FC Nantes (2-0) pourrait être sa dernière sous la tunique messine.