Mercato OL : Liverpool fixe sa condition pour Xherdan Shaqiri !

Publié par JEAN-LUC D le 21 août 2021 à 18:57

À la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Memphis Depay, l’OL est cité sur les traces de Xherdan Shaqiri, sous contrat jusqu’en juin 2022 à Liverpool. Le club anglais a fixé son tarif pour le joueur de 29 ans.

Xherdan Shaqiri encore loin de Lyon

Après avoir conclut le deal d’Emerson Palmieri, prêté par Chelsea, l'Olympique Lyonnais veut désormais s’offrir les services de l’attaquant de Liverpool Xherdan Shaqiri. Si l’international suisse est d’accord pour venir se relancer à Lyon, l’affaire est encore loin d’être dite. En effet, le quotidien Le Progrès annonce ce samedi que les dirigeants lyonnais ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente avec leurs homologues de Liverpool. Le média francilien explique notamment que Jean-Michel Aulas et Juninho butent sur les exigences des Reds qui réclament absolument 14 millions d'euros pour se séparer de la doublure de Mohamed Salah.

Les négociations se poursuivent entre les deux clubs et l’OL espère parvenir à convaincre le club de Jürgen Klopp de revoir à la baisse le tarif fixé pour Xherdan Shaqiri. Mais à une dizaine de jours de la fin du mercato estival, les positions de Lyon et ceux de Liverpool ne se rapprochent pas et d’autres clubs européens tentent de profiter de la situation de l’ancien ailier de l’Inter Milan pour le récupérer.

Lyon n'est plus seul sur Xherdan Shaqiri

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Xherdan Shaqiri est clairement sur le départ. Seulement, Liverpool ne compte pas le brader. Si les Anglais réclament 14 millions d’euros, les Gones ne prose pas plus de la moitié. Jean-Michel Aulas et Juninho patientent et espèrent que le risque de voir le joueur de 29 ans parti gratuitement va faire changer d’avis à Liverpool dans les derniers instants du mercato. L’Olympique Lyonnais surveille la situation de Shaqiri. Toutefois, Lyon n’est plus seul sur cette piste puisque le FC Séville, Villarreal, Naples et la Lazio Rome sont venus récemment aux nouvelles pour le protégé de Jürgen Klopp, qui souhaite changer d’air cet été.