Ligue 1 : Messi fait du PSG le club préféré, l’ OM rejeté

Publié par Gary SLM le 21 août 2021 à 21:08

Longtemps parmi les clubs de football les plus détestés de France, le PSG a changé son image dans l’esprit des français. Lyon et l’OM perdent des points.

Ligue 1 : Radical changement d'image du PSG

L’argent rend beau, est-on tenté de dire au regard de la réputation dont bénéficie désormais le Paris SG. Le club de la capitale française est désormais l’équipe la plus appréciée des français. C’est un sondage d'European Football Benchmark qui vient de le confirmer vendredi. En effet, après l’arrivée des différentes stars au club de la capitale ces dernières années, l’équipe de l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino a bien changé dans l’esprit des français. Les supporters parisiens peuvent en avoir conscience, leur équipe tire à elle seule toute la Ligue 1 vers le haut, un effort reconu par les français qui le lui rendent bien.

Avec le dernier transfert de Lionel Messi, le Paris St-Germain a complètement basculé dans une autre dimension. À peine un des cinq meilleurs clubs du moment en Europe, malgré l'absence de l'étoile de l' Uefa Ligue des champions sur son maillot, l’équipe du président Nasser Al-Khelaïfi peut aujourd’hui revendiquer une place dans le top 3 des clubs de foot les plus populaires du moment. La raison, le joueur le plus connu au monde, Lionel Messi, arbore désormais les couleurs de son maillot. Cette image qui rehausse davantage celle du championnat français, a fait grandir le taux de sympathie des français pour l'équipe de la capitale. Dans le sondage diffusé par le site Statista, l'on constate sur 1765 personnes intérrogées que le Paris Saint-Germain est le premier club le plus apprécié avec 59%.

La chute de l'OM dans dans les coeurs des français

L’équipe appartement à Qatar Sports Investments est secondée dans ce sondage par l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. L’OL est en effet crédit de 52% contre 51% pour l’As Monaco. Le LOSC, champion en titre en L1, arrive à une belle 4e place dans ce classement avec 50%. L’OM est clairement tombé en disgrâce avec 47%. Dans l’autre partie de ce sondage, l’Olympique de Marseille arrive en tête des équipes de football les plus détestées de France avec 29%. Paris n’est que deuxième avec 25% et il faut aller à troisième place pour trouver l’OL avec ses 17% de cet autre classement.

L’ASSE qui n’a cessé d’accumuler les déceptions ces dernières années n’est plus aussi bien placée que les années précédentes dans le coeur des français. L’équipe stéphanoise arrive dans ce classement à la 4e place avec 12%. C’est l’OGC Nice qui ferme la porte de ce classement des équipes détestée avec une honorable 5e place pour les 11% d’inimité qu’il inspire aux votants.