PSG Mercato : Après Messi, Lewandowski en route pour Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 août 2021 à 22:11

Cet été, le PSG a frappé un très gros coup sur le marché des transferts en récupérant Lionel Messi. Après la star argentine, c’est désormais Robert Lewandowski, le meilleur numéro 9 de la planète, que le club de la capitale voudrait arracher au Bayern Munich.

Robert Lewandowski pour remplacer Kylian Mbappé ?

Après onze années passées en Bundesliga, dont quatre au Borussia Dortmund, Robert Lewandowski veut changer d’air. D’après les informations de Sky Sports, l’international polonais envisage de quitter le Bayern Munich dès cet été. À 32 ans, l’attaquant bavarois aimerait s’offrir un dernier gros challenge avant la retraite. Considéré à l’heure actuelle comme le meilleur avant-centre du monde, Lewandowski veut sortir de sa zone de confort à Munich malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023.

Et d’après le journal espagnol AS, le coéquipier de Kingsley Coman figure sur la liste des possibilités du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé. Surtout que les 150 millions d’euros que le Real Madrid est prêt à mettre pour l’international tricolore de 22 ans pourraient largement suffire à attirer le canonnier polonais. Si le club bavarois y consent bien sûr.

Le Bayern prêt à laisser partir Robert Lewandowski ?

Après avoir choqué la planète foot avec l’arrivée fracassante de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain pourrait s’offrir une nouvelle star XXL pour oublier Kylian Mbappé. Alors que c’est Cristiano Ronaldo qui était fortement pressenti pour remplacer éventuellement l’ancien joueur de l’AS Monaco, c’est Robert Lewandowski qui pourrait débarquer. Mais l’affaire s’annonce déjà assez compliquée puisque les dirigeants munichois ne pensent pas au départ du natif de Warszawa.

En effet, Goal assure que le Bayern Munich n’a aucune envie de se séparer de son numéro 9 durant ce mercato estival. Le média sportif précise même que Lewandowski a accepté la décision de sa direction et est prêt à disputer sa huitième saison sous le maillot bavarois. Conscient que sa situation actuelle, ne le met pas en position de force, le meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga, veut attendre l’été prochain, lorsqu’il ne sera plus qu’à un an de la fin de son contrat, pour solliciter un bon de sortie. Le PSG va donc devoir patienter.