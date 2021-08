PSG Mercato : Juve, l'énorme confidence d'Allegri sur Ronaldo

Publié par Ange A. le 21 août 2021 à 23:41

À un an de l’échéance de son contrat à la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo est envoyé au Paris Saint-Germain. Entraîneur des Bianconeri, Massimiliano Allegri a livré une confidence sur le quintuple Ballon d’Or.

Révélation d’Allegri sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Arrivé à la Juventus de Turin en 2018, Cristiano Ronaldo n’a plus qu’un an de contrat avec la Vieille Dame. Vu sa situation contractuelle, le Portugais fait l’objet de multiples rumeurs au sujet de son avenir. Si son nom est régulièrement associé au Paris Saint-Germain, un retour au Real Madrid a récemment été évoqué par la presse espagnole. Entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri s’est confié sur l’avenir de son poulain ce samedi, quelques heures avant la première des Bianconeri en Serie A ce dimanche contre l’Udinese. « À moi, Ronaldo m’a dit qu’il restait, clarifions ainsi ce point. Il s’est toujours bien entraîné et a toujours été à disposition. J’ai lu des rumeurs dans les journaux, mais il n’y a jamais eu de volonté de sa part de quitter la Juventus », a assuré le technicien italien.

Une tendance se confirme pour CR7

Avec cette sortie, Massimiliano Allegri veut couper court aux spéculations liées au futur de Cristiano Ronaldo. Le Portugais s’était d’ailleurs exprimé sur son compte Instagram pour dénoncer les rumeurs dont il fait l’objet. « Je brise le silence aujourd’hui pour dire que je ne peux pas autoriser les gens à continuer à jouer avec mon nom », écrivait notamment l’attaquant de la Juventus de Turin. La tendance concernant l’avenir à la Juventus de CR7 est claire. L’ancien goléador du Real Madrid est bien parti pour honorer son contrat jusqu’à son terme avec le club du Piémont. N’empêche que les spéculations vont reprendre de plus belle si jamais il ne prolonge pas son contrat entre temps. Il sera en effet libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier si sa situation contractuelle demeure inchangée.