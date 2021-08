Mercato PSG : Real, Man City, Ronaldo pique une grosse colère

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2021 à 03:28

Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo a été au coeur de plusieurs rumeurs concernant son avenir. À un an de la fin de son contrat avec la Juve, la star portugaise serait intéressée par un transfert au PSG, à Manchester City et un retour au Real Madrid. L’attaquant de 36 ans est sorti du silence pour une mise au point assez salée.

PSG, Man City Mercato : Ronaldo réclame du respect

Cristiano Ronaldo n’apprécie que très peu toutes les rumeurs entourant son avenir. Surtout la dérision avec laquelle sa situation est traitée depuis ces deux derniers jours. Après l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, la presse étrangère décrit un Cristiano Ronaldo jaloux et envieux qui en veut aux dirigeants parisiens de l’avoir snobé pour recruter l’ancien capitaine du FC Barcelone. Dans une interview accordée à TyC Sports, Angel Di Maria a révélé que l’international portugais de la Juventus Turin « mourrait d'envie d'être ici (…) Cristiano voudrait sûrement être là, mais la direction a amené Messi, heureusement c'est beaucoup mieux. »

En Italie, le Corrierre Dello Sport assure de son côté que l’ancien buteur de Manchester United a offert ses services à Manchester City. Son agent, Jorge Mendes, se trouve donc actuellement en Angleterre pour tenter de trouver une porte de sortie au quintuple Ballon d’Or. Excédé par tous ces ragots, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions s’est fendu d’une déclaration musclée sur les réseaux sociaux pour exiger du respect pour sa personne et tous les clubs auxquels il est régulièrement associé.

« Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis concentré sur mon travail. Moins de paroles et plus d'action, telle est la devise qui me guide depuis le début de ma carrière. Cependant, au vu de tout ce qui a été dit et écrit récemment, je me dois d'exposer ma position », a écrit Ronaldo sur son compte Instagram. Poursuivant, CR7 s’est offusqué de la façon dont son avenir est traité alors qu’il est encore sous contrat avec la Juventus Turin.

« Plus que le manque de respect pour moi en tant qu'homme et en tant que joueur, la façon frivole dont mon futur est couvert dans les médias est irrespectueuse pour tous les clubs concernés, ainsi que les joueurs et les staffs. En Espagne, il y a eu plusieurs articles qui ont associé mon nom à plusieurs clubs, dans différents championnats sans que personne ne se soucie de dire la vérité. Aujourd'hui, je brise le silence pour rappeler que je n'autorise personne à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et engagé pour me préparer aux défis qui m'attendent cette saison. Tout le reste, ce n'est que des mots », a-t-il indiqué.

Cristiano Ronaldo répond pour le Real Madrid

Mais c’est surtout la sortie de son ancien entraîneur madrilène Carlo Ancelotti qui semble avoir atteint le plus le joueur, l’obligeant à revenir sur son histoire avec le Real Madrid. « Mon histoire au Real Madrid a été écrite. Elle a été enregistrée. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres. Elle est dans le musée du stade Bernabeu et elle est aussi dans l'esprit de tous les fans du club. Et au-delà de ce que j'ai accompli, je me souviens que pendant ces neuf années, j'ai eu une relation de profonde affection et de respect pour le "merengue afición", une affection et un respect que je conserve encore aujourd'hui et que je chérirai toujours », précise CR7.