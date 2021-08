PSG Mercato : Mauvaise nouvelle dans le dossier Sarabia

Publié par Ange A. le 22 août 2021 à 08:41

Contraint de vendre suite à son recrutement XXL, le Paris Saint-Germain devrait libérer Pablo Sarabia. Bien qu’ouvert à un départ, l’ailier espagnol ne rejoindra pas un club de Liga comme l’a fait savoir son entourage.

Le sort de Pablo Sarabia déjà scellé au Paris Saint-Germain

Juste deux ans après son transfert au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia est déjà sur le départ. La faute à l’important recrutement réalisé par le PSG cet été. S’il a signé quatre de ses cinq recrues gratuitement, le club de la capitale a considérablement augmenté sa masse salariale. Alors qu’il attend d’autres signatures, Paris doit vendre afin d’obtenir quelques liquidités et faire de la place. Alors que son contrat est valide jusqu’en 2024, l’ailier espagnol ne serait pas contre un départ du club francilien. Surtout qu’il a connu une baisse de régime lors de sa deuxième saison chez les Rouge et Bleu. Il n’a inscrit que 7 buts et délivré 4 passes décisives. Un total en-deçà des 14 réalisations et 8 offrandes délivrées lors de sa première saison.

Gros démenti de l’entourage de Sarabia

Annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia est notamment ouvert à un retour en Espagne. Outre le FC Séville, son ancien club, la Real Sociedad était présentée comme un prétendant de l’attaquant du PSG. Seulement, il ne s’agirait que d’une simple rumeur comme l’assure le Diario Vasco. Citant l’entourage du joueur, le journal basque assure que la Real ne s’est jamais intéressée à Sarabia. La publication indique d’ailleurs qu’Imanol Alguacil est déjà fourni à ce poste avec Januzaj et Portu qui peuvent évoluer à droite. De même, la source note que le salaire de l’international espagnol (9 sélections/ 3 buts) serait un obstacle de taille à sa signature. Une nouvelle qui ne fait pas les affaires de Paris. Surtout au moment le mercato estival ferme ses portes dans moins de 10 jours.