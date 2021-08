OL Mercato : Officiel, Xherdan Shaqiri sera bien Lyonnais !

Publié par Ange A. le 23 août 2021 à 00:25

Après moult rebondissements, l’Olympique Lyonnais a touché au bout pour Xherdan Shaqiri. Dans un communiqué, l’ OL a confirmé un accord de principe avec Liverpool pour la venue de l’attaquant suisse.

Accord trouvé entre Lyon et Liverpool pour Xherdan Shaqiri

Après avoir frappé un coup à Chelsea en recrutant Emerson Palmieri, l’Olympique Lyonnais est en passe de boucler une autre signature en Premier League. Cette fois, c’est du côté de Liverpool que va débarquer le prochain renfort des Gones. Dans le viseur de l’OL cet été, Xherdan Shaqiri va défendre la tunique du club rhodanien la saison prochaine. Dans un communiqué publié dimanche, Lyon annonce avoir trouvé un accord avec Liverpool pour le transfert de Shaqiri. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’avoir enfin trouvé un accord de principe avec Liverpool dans le cadre du recrutement du milieu de terrain international Suisse, Xherdan Shaqiri, qui s’était distingué face à la France lors du 1/8eme de finale de l’Euro», peut-on lire.

Shaqiri à Lyon lundi

La signature du contrat de l’attaquant de 29 ans devrait intervenir ce lundi. L’international suisse (96 sélections/ 26 buts) devra au préalable satisfaire à la traditionnelle visite médicale et remplir des formalités administratives. Le montant de la transaction pourrait s’élever à 8 millions d’euros, le montant réclamé par Liverpool pour libérer Xherdan Shaqiri. Lequel n’avait plus qu’un an de contrat avec les Reds. Mais vu qu’il n’entre pas dans les plans de Jürgen Klopp, il dispose d’un bon de sortie cet été. Ce recrutement est une bonne nouvelle pour Peter Bosz qui tient son quatrième renfort cet été. Le nouveau coach de l’OL exhortait sa direction à lui fournir des renforts. L’Olympique Lyonnais réalise d’ailleurs un début de saison compliqué. En trois sorties, les Gones n’ont pas encore signé le moindre succès. Ils comptent deux nuls et une défaite en Ligue 1.