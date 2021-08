OM : Retour en images sur une nuit cauchemardesque à Nice

Publié par Thomas le 23 août 2021 à 13:25

Jets de projectiles, joueurs blessés, altercations en tribunes, la rencontre opposant l’OGC Nice et l’ OM a tourné au cauchemar ce dimanche soir. Des premières échauffourées entre public et joueurs jusqu’à l’arrêt du match sur tapis vert. Revivez en image le déroulé de la soirée qui risque de rentrer dans les annales du football français.

OGC Nice, OM : Un match qui s’envenime dès la 77e minute

Alors que les Niçois menaient au score grâce à un but de Kasper Dolberg inscrit au retour des vestiares (49’), la rencontre a pris une autre tournure dès la 77e minute, où des supporters du Gym s’en sont pris directement à Dimitri Payet, qui s’apprêtait à tirer un corner. Le milieu offensif marseillais a été la cible de plusieurs jets de bouteilles, pour la plupart très violents. Il n’en fallait pas plus pour que le Réunionnais sorte de ses gonds après qu’un des projectiles lui touche au dos, provoquant une mêlée générale entre joueurs et supporters.

La sécurité est dépassée et peine à contenir les supporters niçois qui descendent en furie des tribunes pour se confronter aux joueurs de l’ OM. Les images parlent d’elles-mêmes, des accrochages ont lieu et plusieurs joueurs olympiens sont blessés, dont Mattéo Guendouzi et Luan Peres.

Dans le même temps, c’est l’incompréhension qui s’empare du corps arbitral, qui met un certain temps à réagir face à une situation de plus en plus incontrôlable. Alvaro se montre lui aussi très remonté contre le public, quelques joueurs niçois viennent aussi au contact des joueurs, comme Justin Kluivert et le capitaine Dante afin de tenter d’apaiser la situation. Une personne est évacuée par les secours après qu’un panneau publicitaire lui soit tombé dessus, à ce moment-là, le chaos règne à l’Allianz Riviera.

L’entraîneur de l’ OM Jorge Sampaoli s’invite aussi à la rixe, le staff à du mal à contenir l’Argentin qui se montre déchainé, prêt à en découvre avec le camp adverse. Il sera finalement retenu par son adjoint Jacques Abardonado et Cengiz Ünder.

M. Bastien décide finalement de renvoyer tous les acteurs au vestiaire voyant que la situation peine à se calmer. Dans le même temps, de vives altercations ont lieu en tribune présidentielle, notamment entre Pablo Longoria et l’ancien joueur niçois José Cobos. Le président marseillais se montre formellement opposé à une potentielle reprise de la rencontre.

Une heure après l'interruption du match, les joueurs niçois reviennent s’échauffer sur la pelouse, mais les Marseillais eux se montrent catégoriques, ils ne retourneront pas sur le terrain, et se préparent même à quitter le stade.

Face à ce refus, M. Bastien siffle alors la fin de la rencontre, attribuant la victoire sur tapis vert (3-0) aux Niçois.