OM : La gueulante de Longoria après à les échauffourées à Nice

Publié par Ange A. le 23 août 2021 à 02:30

Le choc de la 3e journée entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille n’est pas allé à son terme. Président de l’OM, Pablo Longoria a poussé un coup de gueule après les violences dont ont été victimes ses joueurs.

Le choc entre Nice et Marseille interrompu

Accroché par les Girondins de Bordeaux lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille jouait gros ce dimanche sur la pelouse de l’OGC Nice. Seulement, ce choc n’est pas allé au bout en raison des échauffourées entre les supporters niçois et les joueurs de l’OM. Alors que les Aiglons menaient au score, leurs supporters lançaient des projectiles sur les Marseillais, notamment sur Dimitri Payet, avant d’envahir la pelouse. La rencontre interrompue à la 76e minute de jeu n’a pas pu reprendre. Les hommes de Jorge Sampaoli ne désirant pas poursuivre le match après ces tensions. En l’absence de la bande à Steve Mandanda sur le rectangle vert, Benoît Bastien, le central de la partie, a sifflé la fin du match. Pablo Longoria, le président marseilais n’est pas resté indifférent suite à cet incident.

Pablo Longoria peste après les échauffourées à Nice

« Ce qui s’est passé aujourd’hui est inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a réunis, avec Jorge Sampaoli, et nous a expliqué que la sécurité n’était pas garantie. Mais la Ligue a décidé, pour une question d’ordre public de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable et c’est pour ça que nous avons décidé de ne pas reprendre », a déclaré Pablo Longoria. Reste maintenant à connaître le verdict de la Ligue suite à ces incidents. Il lui reviendra notamment de décider si la rencontre sera rejouée. À défaut, il faudra désigner un vainqueur entre Nice et Marseille. Selon les clichés publiés sur les réseaux sociaux, au moins trois joueurs de l’OM, Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi et Luan Peres ont été blessés durant cette rixe.