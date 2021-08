PSG Mercato : Un indésirable de Pochettino vers un prêt en Italie

Publié par ALEXIS le 24 août 2021 à 20:46

Le PSG pourrait se séparer de certains joueurs en manque de temps de jeu. À une semaine de la fin du mercato estival, Rafinha disposerait d’un bon de sortie. Il est annoncé sur le départ sous la forme d’un prêt.

PSG : Rafinha prêté à un club italien en fin de mercato ?

Avec l’arrivée de nouveaux joueurs au PSG cet été, la concurrence s’est accentuée à Paris. Encore plus pour les joueurs sur qui Maurico Pochettino ne compte pas cette saison. C’est le cas de Rafinha. Ce dernier ne fait pas partie des premiers choix de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors qu’il ne reste que sept jours avant la fin du marché des transferts, le milieu de terrain pourrait quitter le club de la capitale. Selon Sky Sports, le PSG est ouvert à un possible prêt du Brésilien vers un club de Serie A.

À noter que Rafinha connaît le championnat italien, car il a joué à l’Inter Milan entre janvier et juin 2018. Il avait été prêté aux Nerazzurri par le FC Barcelone, son club formateur. Outre le club transalpin, d’autres écuries européennes se tiennent à l’affût pour sauter sur l’opportunité de recueillir le n°12 du PSG, surtout que la direction parisienne serait disposée à prendre en charge une partie du salaire de ce dernier, si l’on en croit la source.

Le Brésilien en manque de temps de jeu

Le Paris SG a recruté Rafinha au FC Barcelone pour 1,5 M€ pendant le mercato estival 2020. Lors de sa première saison en Ligue 1, il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, soit 23 en Ligue 1, 8 en Ligue des champions et 3 en coupe de France. Lors du nouvel exercice (2021-2022), le joueur de 28 ans a joué 2 petites minutes contre le RC Strasbourg (2e journée du championnat). Face à l'ES Troyes AC et au Stade Brestois, il était resté sur le banc de touche des Rouge et Bleu. Lié au PSG jusqu’en juin 2023, Rafinha est estimé 15 M€ sur le marché des transferts.