OM Mercato : Retour au point de départ pour un marseillais

Publié par Timothée Jean le 24 août 2021 à 23:45

Mis sur le marché des transferts par l’ OM, Duje Caleta-Car est pressenti pour rejoindre la Premier League ce mercato estival. Mais le défenseur central voit ses prétendants anglais l’abandonner l’un après l’autre.

OM Mercato : West Ham jette l’éponge pour Caleta-Car ?

Auteur d’un recrutement sensationnel avec pas moins de neuf recrues ce mercato estival, l’Olympique de Marseille doit désormais réduire son effectif devenu pléthorique. Ce dégraissage a commencé à prendre forme avec les départs de Dario Benedetto et Nemanja Radonjic. Duje Caleta-Car est également susceptible de faire ses valises dans les prochains jours.

L’entraineur Jorge Sampaoli ne compte plus sur lui et l’OM a déjà anticipé son départ en recrutant officiellement Leonardo Balerdi ainsi que deux autres défenseurs centraux. William Saliba et Luan Peres sont venus renforcer la charnière défensive marseillaise cet été. La porte de sortie semble donc indiquée à Duje Caleta-Car, qui conserve une belle cote en Premier League.

L’Équipe révélait récemment que les dirigeants de West Ham sont passés à l’offensive pour s’offrir le défenseur du club phocéen. Mais le prix réclamé par les dirigeants olympiens aurait refroidi les ardeurs des Hammers. Après Liverpool, un temps sur le coup, le club londonien a décidé de se retirer du dossier afin de se concentrer sur une autre piste défensive française.

West Ham se tourne vers Kurt Zouma

Le quotidien sportif révèle en effet que les Hammers sont sur le point de finaliser l'arrivée de Kurt Zouma en provenance de Chelsea. Les deux écuries britanniques se seraient déjà entendues sur les termes de son transfert. Kurt Zouma devrait s’engager avec West Ham pour les cinq prochaines années. C’est dire que Duje Caleta-Car devra faire une croix sur cette porte de sortie.

Par contre, Southampton est toujours disposé à s’attacher les services du défenseur croate. L’ OM peut donc encore toucher un joli chèque pour son probable départ.