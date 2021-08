OM Mercato: Adam Ounas à Marseille, un terrible danger détecté

Publié par Timothée Jean le 25 août 2021 à 19:55

De plus en plus proche d’un départ de Naples, Adam Ounas intéresse l’ OM. Selon les informations venues d’Italie, le club phocéen est proche de boucler sa signature.

OM Mercato : Naples prêt à céder Adam Ounas à Marseille ?

Le transfert de Adam Ounas à l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato estival est encore possible. Révélé depuis quelques jours, le club phocéen a entamé les discussions avec Naples pour recruter l’international algérien. Les négociations entre les deux écuries portent sur un prêt avec option d’achat non obligatoire. Et si le club italien semblait réticent à l’idée de céder son milieu offensif cet été, cette position infléchie des Napolitains a évolué ces dernières heures.

En effet, selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, le Napoli est désormais disposé à laisser filer Adam Ounas sous la forme d’un prêt. Une très bonne nouvelle pour les dirigeants de l' OM qui s’activent pour boucler la signature du joueur de 24 ans le plus rapidement possible. Mais les dirigeants marseillais devront faire face à une rude concurrence de dernières minutes sur cette piste offensive.

Selon le journaliste de Sky Sport, Torino s'est immiscé dans ce dossier et serait prêt à passer à l’offensive pour Adam Ounas, dont le bail expire en juin 2022 du côté de Naples. Cette concurrence inattendue risque de faire grimper les enchères pour l’ancien Niçois, dont le prix estimé à 8 M€, selon Transfermarkt.

Adam Ounas a déjà fait son choix

Toutefois, l’Olympique de Marseille possède une sérieuse avance sur la concurrence. À une année de la fin de son contrat avec Naples, Adam Ounas n’a pas l’intention de poursuivre son aventure en Serie A. FootMercaro révélait récemment que le joueur de 24 ans souhaite rejoindre l’OM cet été. L’Olympique de Marseille devra désormais trouver un accord économique avec Naples pour acter son transfert.